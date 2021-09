‘Samsung Galaxy S22 Ultra ondersteunt snelladen met 45 Watt’

Fabrikant Samsung loopt op veel vlakken voor op de concurrentie, maar niet met alles. Volgens het laatste gerucht ondersteunt de Samsung Galaxy S22 Ultra snelladen met ‘maar’ 45 Watt.

Gerucht: 45 Watt snelladen voor Samsung Galaxy S22 Ultra

In de aanloop naar de aankondiging van de Samsung Galaxy S22 Ultra zijn er al heel wat geruchten verschenen. De meest recente gaat over het kunnen snelladen van het toestel. Volgens de bekende Twitteraar Ice Universe kan de aankomende Ultra dat met maximaal 45 Watt.

Hij noemt niks over de capaciteit van de accu, maar volgens eerdere geruchten is die 5000 mAh. Ook wordt er niks gezegd over het wel of niet meeleveren van een geschikte oplader. Samsung kennende hoeven we dat echter niet te verwachten. Bij de huidige toestellen, zoals de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3, wordt ‘ie ook niet meegeleverd.

Natuurlijk gaat opladen met 45 Watt een stuk sneller dan bij de S21 Ultra (25 Watt). Voor de grootste speler in de wereld valt het echter flink tegen wat ons betreft. Binnenkort verwachten we de aankondiging van de Samsung Galaxy S21 FE. Dat toestel wordt een stuk betaalbaarder dan de S22 Ultra, maar volgens geruchten kan die even snel opladen.

Concurrentie biedt (veel) sneller opladen

Het nieuwe gerucht conflicteert dus met eerdere informatie, waarin nog een oplaadsnelheid van 65 Watt werd genoemd. Die snelheid zien we ook steeds vaker bij concurrenten, zelfs bij lager geprijsde smartphones. Zo biedt OnePlus bijvoorbeeld de OnePlus 9-serie of de OnePlus Nord 2 (399 euro) die opladen met 65 Watt.

Ook fabrikant Oppo moeten we niet vergeten met hun eigen ontwikkelde SuperVooc-technologie. Daarmee zit je toestel ook weer vol in een mum van tijd. Motorola levert de 249 euro kostende Moto G60s zelfs al met een oplader van 50 Watt. Daarnaast zijn er nog veel meer fabrikanten die ook zien dat de consument snelladen een fijne optie vindt.

Veel fabrikanten zijn ook al bezig met verdere ontwikkeling van hun technieken. Zo presenteerde Xiaomi afgelopen week de 11T Pro, die oplaadt met maximaal 120 Watt. Een oplader wordt daarbij gewoon meegeleverd en de accu van 5000 mAh zit daarmee in slechts 17 minuten volledig vol.

Wat zou jij ervan vinden als het high-end toestel van Samsung kan opladen met 45 Watt? Laat het even weten in de reacties onder dit artikel!

