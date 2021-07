Wear OS-apps installeren wordt binnenkort makkelijker: zo werkt het

Google heeft grote plannen met Wear OS, het besturingssysteem voor wearables. Een groot minpunt is het installeren van apps op je slimme horloge. Daar gaat eindelijk verandering in komen.

Lees verder na de advertentie.

Wear OS-apps installeren wordt fijner

Apps installeren op je Wear OS-horloge is lastig en priegelig door het kleine schermpje. Je zoekopdracht invoeren via het kleine toetsenbord werkt niet of nauwelijks en de Google Assistent gebruiken via een stemopdracht is ook niet altijd ideaal. Google heeft via haar blog verschillende nieuwe manieren aangekondigd om dat een heel stuk makkelijker te maken. Wat die precies zijn, zet Android Planet voor je op een rij.

Installeer apps op je smartwatch via je telefoon

Binnen enkele weken rolt de zoekgigant de mogelijkheid uit om apps te zoeken via je smartphone en direct te installeren op je horloge. Kies je voor installeren en er bestaat een Wear OS-app voor, dan kun je daarvoor kiezen. Zo krijg je veel makkelijker de apps die je wil gebruiken op je slimme horloge.

Gebruik ‘watch’ of ‘watch faces’ tijdens je zoekopdracht

Op zoek naar een specifieke app of digitale wijzerplaat voor je horloge? Binnenkort kun je dan de woorden ‘watch’ of ‘watch faces’ toevoegen aan je zoekopdracht. Google weet dan dat je een specifieke Wear OS-app zoekt en past de resultaten daarop aan.

Speciale categorieën om de juiste apps te vinden

In de Play Store vind je miljoenen apps in allerlei categorieën en secties en die worden uitgebreid. Zo kun je makkelijker zoeken naar specifieke Wear OS-applicaties of watchfaces.

Nieuw fris design gebaseerd op ‘Material You’

De Play Store op smartwatches met Wear OS krijgt een make-over qua design. Dat is gebaseerd op het nieuwe ‘Material You‘, dat werd geïntroduceerd in Android 12. Daardoor zijn knoppen groter en wordt er gewerkt met kaarten. Ook is informatie overzichtelijker, zelfs op kleinere schermpjes zoals van een smartwatch.

Wil je een aankoop doen via je smartwatch, dan opent er vanaf nu ook een scherm op je smartphone. Daardoor is alles beter te zien en een stuk overzichtelijker in plaats van op het kleine display van het horloge zelf. Zo kun je nog eens dubbelchecken of het bedrag of abonnementsvoorwaarden kloppen, voordat je overgaat tot betaling.

Google zegt dat het nieuwe uiterlijk de komende weken wordt uitgerold naar horloges die draaien op Wear OS 2.x. Er zijn echter al veel meldingen te vinden op het internet van mensen die de nieuwe software al hebben ontvangen. Op onze redactie hebben we het gecheckt op verschillende horloges waaronder de Oppo Watch en Fossil Gen 5, maar nog niet gespot.

Lees het laatste nieuws over Wear OS: