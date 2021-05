Een nieuw type usb-c-kabel kan je smartphone, tablet en computer straks veel sneller opladen. De nieuwe kabel ondersteunt opladen met maximaal 240 Watt. Dat is nu nog 100 Watt. Dankzij de krachtigere oplader is de accu sneller vol.

Lees verder na de advertentie.

Handig: sneller opladen via usb-c

De organisatie achter de usb-standaard heeft usb-c 2.1 aangekondigd met als belangrijkste vernieuwing dat dit type kabel maximaal 240 Watt stroom kan leveren. De organisatie noemt dit Extended Power Range (EPR) en geschikte kabels krijgen straks een EPR-vermelding op de verpakking. Zo weet je zeker dat een kabel aan de technische eisen voldoet en veilig te gebruiken is.

Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste usb-c-kabels met EPR-ondersteuning uitkomen. Prijzen zullen uiteenlopen omdat allerlei merken ze gaan verkopen. Om te laden met meer dan 100 Watt, heb je uiteraard ook een geschikte oplaadadapter nodig. Wanneer de eerste 240 Watt-adapters verschijnen, is nog onbekend.

Krachtige usb-c-lader kan smartphones sneller opladen

Met een krachtigere oplader zit de accu van je toestel sneller vol. Zo presenteerde Xiaomi vorig jaar de Mi 10 Ultra met 120 Watt-oplader. Die laadt de grote 4500 mAh-accu in 23 minuten volledig op. Ook BlackShark (van Xiaomi), IQOO en ZTE ontwikkelen 120 Watt-opladers voor hun dure toestellen. Op dit moment zijn er nog geen concrete aanwijzingen dat er smartphones aankomen met opladers krachtiger dan 120 Watt. Vermoedelijk duurt dit nog even.

Laden via usb-c: de voordelen en minpunten

De usb-c-aansluiting zit al een paar jaar op het merendeel van de Android-smartphones, een handvol budgetmodellen uitgezonderd. Ook veel Android-tablets, iPads, Windows-laptops en MacBooks gebruiken een usb-c-poort om de accu op te laden. Uiteenlopende accessoires, waaronder powerbanks en hoofdtelefoons, gebruiken doorgaans ook usb-c. Handig, omdat je zo aan één kabel genoeg hebt.

De Xiaomi Mi 10 Ultra

Althans, als de usb-c-kabel en -oplaadadapter krachtig genoeg zijn. Dat is niet altijd het geval. Er zijn usb-c-opladers te koop die maximaal 18 Watt leveren, maar ook opladers die 30, 45, 60, 90 of 100 Watt kunnen doorgeven. Een 90 Watt-laptopoplader kun je prima gebruiken voor je hoofdtelefoon en smartphone, maar een 18 Watt-oplader werkt niet met je laptop omdat hij niet krachtig genoeg is.

Sommige laptops – veelal gamingmodellen – kunnen sowieso niet opladen via usb-c omdat de maximale stroomdoorgifte van 100 Watt te laag is om de accu op te laden tijdens gebruik. Dergelijke laptops komen daarom met een speciale oplader die meer dan 100 Watt levert. De 240 Watt usb-c-oplader kan hier verandering in brengen. Als gezegd kunnen op termijn ook andere apparaten, waaronder smartphones en tablets, van deze snellere oplader profiteren.