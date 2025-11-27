Hoe kan een snellere smartphone tegelijk energiezuiniger zijn?

Je leest het vaak bij nieuwe smartphones: ze zijn zowel sneller als energiezuiniger dan hun voorganger. Maar hoe kan dat eigenlijk? Staat meer kracht niet altijd gelijk aan een hoger stroomverbruik?

Hoe snellere smartphones ook energiezuiniger worden

Toen Qualcomm zijn nieuwe chip aankondigde, de Snapdragon 8 Elite Gen 5, claimde de fabrikant dat hij 20 procent sneller is dan zijn voorganger. Tegelijk verbruikt de processor 35 procent minder energie.

Dat lijkt op het eerste gezicht een contradictie. Als een smartphone meer kracht heeft, zou je denken dat hij ook meer stroom verbruikt. Maar als dat echt zo was, zou elke nieuwe smartphone meer energie nodig hebben dan de vorige. Dat is geen houdbare situatie, want dan loopt de accuduur snel terug.

Gelukkig zit het anders. Elke processor bestaat uit een heleboel transistoren. In het geval van de Snapdragon 8 Elite Gen 5 zijn het er 17 miljard. Simpel gezegd kun je ze vergelijken met deuren. Door ze massaal open en dicht te doen, kun jij een appje versturen of een foto maken.

De OnePlus 15 met Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip

Hoe meer deuren er op een chip zitten, hoe kleiner ze worden. En hoe kleiner de deur, hoe lichter hij wordt. Zoals je je waarschijnlijk wel voor kunt stellen is een lichtere deur ook makkelijker te openen. Er is dus minder energie voor nodig. Tegelijk kun je een lichtere deur natuurlijk ook snéller openen. Zie hier het geheim: een smartphone die zowel sneller als energiezuiniger is.

Nieuwe chips hebben dus minder stroom nodig om bijvoorbeeld een YouTube-video af te spelen. Tegelijk hebben ze een hogere maximale capaciteit dan hun oudere collega’s. Er blijven meer deurtjes over, waardoor ze meer of zwaardere taken aankunnen.

Slimmere deuren

Bovenstaande is natuurlijk een grove versimpeling van de realiteit. En er is een probleem: het wordt steeds moeilijker om de ‘deurtjes’ nog kleiner te maken dan ze nu zijn. Ze zijn inmiddels zo minuscuul dat je een heel goede microscoop nodig hebt om ze überhaupt te kunnen zien.

Gelukkig worden chips ook slimmer. Ze kunnen steeds beter bepalen wélke deuren geopend moeten worden om een bepaalde taak af te handelen. Vaak kunnen ze zelfs van tevoren al voorspellen welke deuren er nodig zijn, waardoor ze alvast op een kier gezet worden. Zo blijven smartphones voorlopig zowel sneller als energiezuiniger worden.

