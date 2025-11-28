‘Snellere wifi-hotspots voor jouw Android komen eraan’

Google test een nieuwe dual-band-hotspot van 2.4GHz en 6GHz voor een snellere en stabielere verbinding. Goed nieuws als jij het internet van je smartphone deelt met bijvoorbeeld je laptop.

Wifi-hotspot wordt beter

Je smartphone als hotspot gebruiken is in sommige situaties dé oplossing. Denk aan een wifi-storing op het werk of routerprobleem bij je thuis. Ook op reis is het fijn om op je laptop te kunnen werken door middel van de mobiele data van je smartphone.

Als je een hotspot maakt, dan zorgen de standaardinstellingen op je Android nu nog voor een verbinding van 2.4 en 5GHz. Die snelheid is op zich prima, maar het kan beter. In theorie althans, want de praktijk is vaak anders. Zo kunnen niet alle apparaten verbinden met 6GHz wifi-netwerken en verbiedt wetgeving in sommige regio’s – zoals in de Verenigde Staten – smartphones om 6GHz wifi-hotspots te maken.

Daar gaat echter verandering in komen. Allereerst ondersteunen high-end telefoons van bijvoorbeeld Samsung, Google en OnePlus al 6GHz. Ook heeft Google recentelijk een update voor zijn Pixel-serie uitgebracht waarin de 6GHz-frequentie voor wifi-hotspots wordt ontgrendeld.

Deze oplossing moet het beste van twee werelden bieden: de brede compatibiliteit van de 2.4GHz-band gecombineerd met de superieure doorvoersnelheid van de 6GHz-band.

Zo maak je een wifi-hotspot met je Android-telefoon:

Swipe je scherm naar beneden voor de snelle instellingen; Zoek naar het symbooltje met ‘Mobiele hotspot’, ‘Persoonlijke hotspot’ of iets vergelijkbaars. Tik hierop. Nu kunnen andere apparaten verbinden na het invullen van het wachtwoord. Zie je geen symbooltje staan? Ga dan naar de instellingen van je telefoon; Zoek hier naar ‘Mobiel netwerk’, ‘Verbindingen’ of vul in de zoekbalk op ‘Hotspot’. Zet de hotspot aan en verbind je andere apparaten met de hotspot (of laat anderen met je hotspot verbinden. Verbinden kan alleen met een wachtwoord. Kies een sterk wachtwoord dat lastig te raden is.





Via de hotspot-instellingen kun je vervolgens kijken welke apparaten verbonden zijn. Ook verbreek je daar makkelijk een verbinding, bijvoorbeeld als je een ander apparaat voorrang wil geven op het netwerk.

Hieronder zie je hoe je een hotspot kunt maken op de OnePlus 15 en welke instellingen er allemaal bij komen kijken.

De tests van Google vinden momenteel plaats in Android Canary, het testkanaal dat ontwikkelaars vroeg toegang geeft tot nog niet uitgebrachte Android-features. De logische volgende stap is dat de optie om te kiezen voor zowel een 2,4GHz- als 6GHz-band in een van de aankomende Android 16-releases zit.