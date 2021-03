Na tekst en video lijkt audio hét volgende slagveld voor social media-apps te worden. Zowel nieuwskomers als gevestigde partijen doen er alles aan om jouw stem te winnen. Waarom doen ze dat? En, is dit een wenselijke ontwikkeling?

Clubhouse en de opkomst van ‘social audio’

Begin dit jaar had iedereen het er ineens over: Clubhouse. Deze app, waar je voor uitgenodigd moet worden, is vooralsnog alleen beschikbaar op iPhones, maar de Android-versie komt eraan.

Clubhouse kun je het best zien als de digitale variant van een buurthuis. In verschillende ‘kamers’ hebben (on)bekende mensen het over over de actualiteit, politiek, sport, sociale gelijkwaardigheid, humor of wat je ook maar kunt bedenken.

Anders dan bij je lokale buurthuis, kom je op Clubhouse de grootsten der aarden tegen. Zo heeft Tesla-oprichter Elon Musk het bijvoorbeeld over zijn volgende raketlancering, vertelt muzikant Kanye West waarom hij muzikant wilde worden en praat Facebook-baas Mark Zuckerberg over de toekomst van sociale netwerken.

Clubhouse

Deze unieke propositie – het opdoen van kennis en inzichten van experts in hun vakgebied – is ook andere social media-apps niet ontgaan. De ‘gevestigde’ partijen schoten daarom in de volste versnelling om aan hun eigen versie van Clubhouse te werken.

Twitter, dat eerder de wereld van korte tekstberichten opschudde, is begonnen met de uitrol van Spaces. Het idee hierachter is hetzelfde: samen met anderen kletsen over wat je maar wil. Ook in Telegram, een concurrent van WhatsApp, kun je sinds kort ‘Clubhousen’ en Spotify ondervraagt haar gebruikers waarom ze Clubhouse zo leuk vinden.

Alle grote apps vechten dus ineens om de stemmen van hun gebruikers. Maar, waarom?

De voordelen van social audio

Het antwoord is denk ik meerledig. Ten eerste is het luisteren naar iemands stem veel intiemer dan bijvoorbeeld het lezen van een artikel. Je hoort hoe iemand woorden uitspreekt, waar diegene de klemtoon op legt en bij welke vraag er net even wat langer nagedacht moet worden.

Iedereen die weleens een podcast heeft geluisterd, herkent waarschijnlijk het gevoel dat het soms net is alsof je aan tafel zit bij de makers. Het voelt soms een beetje alsof je stiekem aan het meeluisteren bent naar een gesprek dat je eigenlijk niet had kunnen (of mogen) horen. Die unieke beleving kun je beleven op platformen als Clubhouse.

Twitter Spaces

Dat gezegd hebbende, niet alle sprekers zijn kort van stof en een gemiddelde ‘sessie’ kan daarom vrij langdradig zijn. Voor social media-apps is dit echter een pluspunt. Meer oogballen en een langere schermtijd (of luistertijd) leveren namelijk meer advertentie-omzet op.

Van Facebook wordt bijvoorbeeld vaak gezegd dat het bedrijf haar tijdlijn expres volstopt met interessante, schokkende of ronduit bizarre content, puur omdat mensen dan langer op het platform doorbrengen. Hierdoor krijgen adverteerders de kans om meer reclames voor te schotelen, en dat is natuurlijk in het voordeel van Facebook.

Tussen tekst en video in

Daarbij kun je vrijwel overal en altijd naar audio luisteren. Of je nu bezig bent met de was, aan het koken bent of een langdurige autorit voor de boeg hebt. En wil je actief bijdragen aan de discussie? Dan zet je de microfoon aan, geef je het bericht door en ga je weer verder met je dagelijkse leven.

Audio zit daarmee in the sweet spot tussen tekst en video in. Laatstgenoemde vereist je volle aandacht terwijl veel mensen artikelen juist vluchtig lezen, in plaats van aandachtig.

Ook de tijdsgeest speelt een rol. Het sociale leven ligt al ruim een jaar nagenoeg plat en de schermtijd van smartphonegebruikers wereldwijd is door het dak gegaan. Veel mensen zijn op zoek naar een vorm van sociaal contact en vinden die menselijke verbinding in de vorm van elkaars stem.

Dit alles maakt de propositie voor adverteerders (en dus social media-bedrijven) des te interessanter. Waar vind je, in dit versnipperde medialandschap, nog gebruikers die met volle aandacht uren achter elkaar in aanraking kunnen komen met jouw product? Nergens, is het antwoord.

De problemen van sociale audio-apps

Geheel probleemloos is deze trend naar audio echter niet. De populariteit van gevestigde social mediabedrijven valt of staat grotendeels bij het aantal gebruikers. Niemand wil op een platform zitten waar ze niemand kennen.

Audio social media-apps krijgen daarnaast te maken met een andere uitdaging: de kwaliteit van gesprekken. Hoe interessant blijven die? Blijft de magie van live gesprekken genoeg mensen trekken om actief te zijn op een Clubhouse, Twitter Spaces, ‘Facebook Audio’, of gaan we weer ‘gewoon’ podcasts luisteren?

Discord

De audio social media-apps staan hiermee voor een interessante uitdaging. Ze zijn immers niet alleen een platform voor gebruikers, maar ook een uitgever. Een praktische vraag is daarom hoe ze bijvoorbeeld omgaan met online haat en/of pestgedrag. Omdat gesprekken live gevoerd worden, is het ongetwijfeld lastiger om hierop te modereren dan bij het plaatsen van tekstberichten.

Daarover gesproken: platformen als Facebook en Twitter hebben hier de afgelopen jaren een hoop problemen mee gehad. Van anonieme haatreacties, anonieme internettrollen tot aan het beïnvloeden van politieke campagnes: online moderatie gaat vooralsnog allesbehalve probleemloos.

Ook qua toegankelijkheid moeten er nog hobbels overwonnen worden. ‘Audio only’-apps als Clubhouse hebben bijvoorbeeld geen ondertiteling, waardoor dove of slechthorende mensen er geen gebruik van kunnen maken.

Meer dan een hype?

Bovenal is het nog maar de vraag of audio daadwerkelijk het volgende slagveld voor social media-apps wordt. Wanneer we binnenkort (hopelijk) weer met z’n allen naar evenementen en feestjes kunnen, blijft de behoefte dan bestaan om thuis via onze telefoon naar gesprekken te luisteren en mee te praten?

Ik denk van wel, als de gesprekken maar van toegevoegde waarde zijn voor de gebruikers. Ook is het belangrijk dat de platformen ervoor zorgen dat gebruikers zich veilig voelen. Wat denk jij? Laat je mening achter in de reacties!