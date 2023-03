Smartphone-accu die veel langer meegaat: is dit de toekomst?

Het klinkt bijna te mooi om waard te zijn: een type batterij waardoor je smartphone veel langer meegaat, maar niet dikker wordt. Een grote smartphonefabrikant plaatste zo’n batterij in één van zijn telefoons.

Nog meer stroom met solid-state-batterij

Techfabrikant Xiaomi kondigde onlangs aan een opvallend type smartphonebatterij te hebben ontwikkeld. Met de zogeheten solid-state battery behaalde de fabrikant een relatief hoge dichtheid van energie. Xiaomi stopte de batterij in de nieuwe Xiaomi 13. De smartphone blijft even groot, maar bevat ineens 33 procent meer energie.

De Xiaomi 13 heeft normaliter een accucapaciteit van 4500 mAh, maar met de solid-state-technologie wordt dit opgeschroefd naar 6000 mAh(!) Dat zorgt voor een langere accuduur dan een gebruikelijke litium-ion-batterij. Volgens Xiaomi is een solid-state batterij ook een stuk veiliger, met minder risico op lekkages en beschadigingen.

Ook presteert de batterij een stuk beter bij minder ideale omstandigheden, zoals kou. Bij een temperatuur van -20 graden Celsius houdt de solid-state-batterij nog 20 procent meer energie vast. Het prototype van de Xiaomi 13 laat dus mooie resultaten zien.

Ook nadelen

Solid-state-batterijen vind je in de auto-industrie, ruimtevaart en bij drones, want dezelfde grootte, maar met nóg meer energie is erg voordelig. Waarom zien we dit dan niet in iedere smartphone? Daar zijn een paar verklaringen voor, want de techniek komt met een aantal nadelen.

De voornaamste is de prijs. Het produceren van een solid-state-batterij is een stuk moeilijker op grote schaal en daardoor veel kostbaarder. In een smartphonemarkt waar de prijs-kwaliteitverhouding erg belangrijk is, lukt het Xiaomi – en iedere andere smartphonefabrikant – niet om deze technologie winstgevend toe te voegen.

Ook zijn solid-state-batterijen minder betrouwbaar. Simpel gezegd vindt er makkelijker kortsluiting plaats in deze accu’s. Hoewel er geen vloeibare chemicaliën in de batterij zitten, kunnen de interne materialen wel met elkaar in aanraking komen en de accu (en je telefoon) beschadigen.

Het is indrukwekkend dat Xiaomi dit type batterij heeft weten te ontwikkelen en verwerken in de Xiaomi 13. Het prototype laat zien wat de toekomst van smartphones te bieden heeft. We hoeven de techniek alleen nog niet snel in onze broekzak te verwachten.

Meer over batterijen en opladen

Smartphonefabrikanten gooien graag met goede prestaties, vooral bij snelladen. Een aantal jaar geleden was uren wachten op je lader nog normaal, maar nu gaat dat in minuten. OnePlus laadt smartphones op in een kwartier met 150 Watt en de Realme GT Neo 5 doet het in minder dan 10 minuten.

Op Android Planet houden we ontwikkelingen nauw in de gaten. Met onze artikelen houden we je up-to-date over het laatste laadnieuws. Ook beantwoorden we vragen over de risico's van snelladen en meer.