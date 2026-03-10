Sonos Play aangekondigd: nieuwe speaker voor thuis én onderweg

Vandaag heeft het Amerikaanse bedrijf Sonos, vooral bekend om haar audio-apparatuur, twee nieuwe producten gelanceerd. Ze zijn bedoeld voor in huis, maar de Sonos Play neem je ook gemakkelijk mee. Lees snel verder!

Sonos Play

Sonos heeft twee gloednieuwe speakers geïntroduceerd om je Sonos-systeem mee te versterken. Ten eerste is daar de Sonos Play. Die is bijzonder vanwege de afneembare silliconen draaglus, ingebouwde powerbankfunctie en vervangbare batterij. Daarover gesproken, de batterijduur is maar liefst 24 uur.

Het idee is dat de Sonos Play onderdeel wordt van je al bestaande Sonos-systeem. Je verbindt ‘m via wifi om speakers in meerdere kamers te groeperen. Het meegeleverde oplaadstation gebruik je als vaste thuisbasis.

Sonos Play met oplaadstation (links) en achterkant met afneembare draaglus (rechts)

Onderweg kun je ook genieten van rijk stereogeluid. Neem de Sonos Play mee en verbind ‘m via bluetooth met je telefoon. Door een techniek genaamd Trueplay-tuning (dat is automatische akoestische kalibratie van speakers voor de ruimte waarin ze staan) wordt het geluid dynamisch aan elke omgeving aangepast.

Uiteraard werkt de speaker met diverse spraakdiensten (als Alexa en Google Assistent), evenals met Spotify Connect en de eigen Sonos-app. De Sonos Play is vanaf vandaag vooruit te bestellen via de officiële Sonos-site en geselecteerde partners voor 349 euro. De speaker is vanaf 31 maart verkrijgbaar.

Sonos Era 1oo SL

Ten tweede is de Sonos Era 100 SL uitgebracht. Deze is met een adviesprijs van 199 euro een stuk betaalbaarder. Toch kun je ook deze speaker gebruiken om je ecosysteem van Sonos (uit) te bouwen. De Era 100 SL heeft weliswaar geen microfoon, maar je kunt ‘m wel aansturen met de bedieningselementen op het apparaat zelf.

De Sonos Era 100 SL heeft stereogeluid, twee tweeters (verantwoordeijk voor de hoge tonen) en een woofer. Daarnaast ondersteunt hij verbinding via wifi en bluetooth. Ook deze speaker is te gebruiken in combinatie met de Sonos-app, Spotify en enkele andere streamingplatfoms.

Voor-, achter- en bovenaanzicht van de Sonos Era 100 SL

Zoals gezegd gaat de Sonos Era 100 SL 199 euro kosten. Ook deze is vooruit te bestellen, maar pas vanaf 31 maart verkrijgbaar.

Heb jij (slimme) speakers in huis en zo ja, van welk merk? Laat het ons weten in de reacties. Ook als je in de toekomst graag meer over audioproducten zou willen lezen.

