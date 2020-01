Sonos is in de Verenigde Staten een rechtszaak begonnen tegen Google, omdat slimme Google-speakers en andere producten inbreuk zouden maken op patenten van Sonos. Na jarenlang tevergeefs onderhandelen eist Sonos nu een schadevergoeding en een verbod op de verkoop van Google-gadgets.

Zo kreeg Google de patenten van Sonos

Sonos sloot in 2013 een overeenkomst met Google, met de bedoeling Googles groeiende muziekdienst compatibel te maken met Sonos-speakers. Om die reden ontving Google de blauwdrukken van Sonos-speakers, inclusief informatie over de patenten.

Het bedrijf maakte in die tijd geen speakers, waardoor Sonos geen problemen zag. Daar is de fabrikant op teruggekomen. Google inzage geven in de blauwdrukken was ‘naïef’, zeggen topmensen van Sonos nu tegen The New York Times.

Google maakte zijn Play Music-dienst namelijk geschikt voor Sonos-speakers, maar introduceerde in hetzelfde jaar ook de Chromecast. Met deze gadget kun je beelden en geluid van je smartphone of tablet op elke tv met een hdmi-poort afspelen. Twee jaar later verscheen ook de Chromecast Audio, die een oude ‘domme’ luidspreker slim maakt. Een aanzienlijk duurdere Sonos-speaker kopen werd plots minder interessant.

Sonos start rechtszaak tegen Google

Toen Google in 2016 zijn eerste eigen slimme speaker uitbracht, de Google Home, was voor Sonos de maat vol. Het bedrijf vertelde Google dat het inbreuk maakt op zijn patenten. Volgens Sonos-topfiguren ondernam Google geen actie, maar lanceerde het juist nog meer slimme gadgets.

Van een spotgoedkope Home Mini-speaker en verbeterde Chromecast Ultra tot de Nest Hub met scherm; volgens Sonos maken ze allemaal gebruik van gestolen technologieën. De fabrikant claimt inbreuk op ongeveer honderd patenten, maar beperkt zich in de aanklachten tot vijf. Eén daarvan is een techniek die stereogeluid creëert door meerdere slimme speakers te koppelen.

Concurrentie van Google en Amazon

Was Sonos een paar jaar geleden veruit de grootste verkoper van slimme speakers, tegenwoordig is dat anders. Google en Amazon hebben de Westerse markt grotendeels in handen door hun slimme speakers goedkoper aan te bieden. Sonos verkocht vorig jaar 6,1 miljoen speakers, iets waar Google drie maanden voor nodig had. In die drie maanden gingen er tien miljoen Amazon-speakers over de toonbank.

Sonos wil schadevergoeding en verkoopverbod

Omdat jarenlang onderhandelen met Google over een licentieovereenkomst niet het gewenste resultaat bereikte, is Sonos onlangs naar de Amerikaanse rechter gestapt. Het bedrijf eist een schavergoeding, al is het bedrag onbekend.

Sonos wil hier tegenover The New York Times geen commentaar op geven. Naast een financiële compensatie wil Sonos ook een verkoopverbod van bepaalde Google-gadgets in de Verenigde Staten. Daarom heeft de fabrikant aanklachten ingediend bij de United States International Trade Commission.

Sonos wil onder andere de Google Nest Hub, Nest Mini, Chromecast en Home Max uit de (web)winkels hebben. Google Pixel-smartphones, -tablets en -laptops zouden ook inbreuk maken op Sonos-patenten, net als de apps van YouTube Music en Google Play Music.

Sonos eist daarom dat deze producten en apps ook niet langer verkocht mogen worden. Google ontkent de beschuldigingen en zegt het jammer te vinden dat Sonos na mislukte gesprekken de juridische weg heeft gekozen.

Nederlandse gevolgen nog onbekend

Het is nog niet duidelijk wanneer de Amerikaanse rechter en International Trade Commission uitspraak doen. Als Sonos in het gelijk wordt gesteld, moet Google alleen in de Verenigde Staten stoppen met de verkoop van de betreffende producten. Of Sonos in dat geval ook in andere landen, zoals Nederland, zulke rechtszaken gaat starten, is nog niet bekend. De fabrikant wil daar nog geen uitspraken over doen.

De directeur van Sonos zegt tegen The New York Times dat het bedrijf ook een rechtszaak wil starten tegen Amazon, maar eerst die van Google gaat voeren. Slimme Amazon Echo-speakers maken volgens Sonos ook inbreuk op meerdere patenten. De Echo-speakers zijn officieel niet in Nederland te koop. Googles speakers, Chromecast en andere gadgets zijn hier wel verkrijgbaar en dat blijft voorlopig dus zo.