De Sonos Roam is officieel gepresenteerd als een draagbare en voordeligere luidspreker. Het apparaat focust zich op mobiel gebruik. Deze drie dingen moet je weten over de Roam.

Sonos Roam officieel

De geruchten gingen al langer rond en nu heeft Sonos de Roam officieel onthuld. Het is de goedkoopste Sonos-speaker ooit, met een focus op goed geluid en een soepele koppeling met andere Sonos-producten. Dit zijn de drie belangrijkste dingen die je moet weten over de nieuwste Sonos-luidspreker.

1. Binnen en buiten en draadloos opladen

De Roam is een speaker voor binnen en buiten, waar je ook naartoe gaat. Het apparaat is stof- en waterdicht met een IP67-certificering en hiermee bestand tegen een half uur onder water op een meter diepte. Je kunt de speaker ook afspoelen en hij moet tegen een kleine val kunnen.

Interessant is de Roam automatisch kan schakelen tussen wifi en bluetooth, waardoor je nooit zonder muziek zit en het apparaat ook niet telkens hoeft te verbinden met je toestel. Sonos meldt dat de Roam thuis via wifi speelt en op de achtergrond verbonden is met je smartphone. Ga je de deur uit en valt het wifi-signaal weg, dan schakelt de speaker over naar de bluetooth-verbinding. En als je weer thuiskomt, wisselt hij weer naar wifi.

De luidspreker gaat tot tien uur mee op een acculading en laadt op via de usb-c-poort. Die zit ook op vrijwel alle moderne smartphones. Je kunt de Roam ook opladen via een draadloze Qi-oplaadmat. Zet de speaker wel verticaal op de draadloze oplaadmat. Niet alle draadloze opladers zijn hiervoor geschikt. Zo gebruikt de OnePlus 8 Pro een schuine draadloze oplader, maar is de platte lader van de Samsung Galaxy S21 wel compatibel.

2. Stemassistenten en slimme Sonos-features

In de Sonos Roam zitten microfoons om de speaker te bedienen met je stem. Spraakbesturing kan via de Google Assistent en Amazon Alexa (Engelstalig). De microfoons worden ook gebruikt om het geluid automatisch af te stemmen op de ruimte of buitenomgeving.

Je installeert de speaker via de Sonos S2-app en verbindt ‘m met eventuele andere Sonos-luidsprekers in je huis. Je kunt ze groeperen en via de bluetooth-verbinding van je smartphone muziek naar je hele Sonos-systeem sturen. Ook noemenswaardig is de Sound Swap-feature. Gebruik je de Roam thuis en heb je hier minstens één andere Sonos-speaker staan? Houd dan de spelen/pauze-knop van de Roam even ingedrukt en de muziek uit de Roam schakelt over naar de dichtstbijzijnde Sonos-luidspreker.

3. Sonos Roam prijs en releasedatum

De Sonos Roam is nu te pre-orderen via de Sonos-webwinkel. Vanaf 20 april is de luidspreker daadwerkelijk te koop, ook bij andere bekende (web)winkels. De adviesprijs van de Roam is 179 euro en hij komt beschikbaar in de kleuren zwart en wit.

De Roam is overigens niet de eerste draadloze Sonos-luidspreker. Dat is de Move, die eind 2019 uitkwam en 399 euro kost. De Move is groter, moet beter geluid produceren en houdt minder van water.

