Sony lanceert luxe koptelefoon: The Collextion kost 630 euro

Sony lanceert de 1000X The Collexion. Een luxe koptelefoon met een stevig prijskaartje.

Verjaardagsfeestje

De 1000X The Collexion is een koptelefoon met een feestelijk tintje. Sony viert namelijk het tienjarige bestaan van de bekende 1000X-serie, waar koptelefoons zoals de Sony WH1000XM6 onderdeel van zijn.

Laatstgenoemde hoofdtelefoon kwam vorig jaar uit en is vooral geroemd om zijn uitstekende ruisonderdrukking. Volgens Sony is The Collexion geen duurdere uitvoering van de XM6, maar vind je wel elementen terug in de nieuwste toevoeging aan de 1000X-serie. De XM6 lanceerde vorig jaar met een adviesprijs van 450 euro, maar kost tegenwoordig € 333,-.

Luxer jasje, minder batterijduur

Het ontwerp van The Collexion is iets wat je nog niet eerder in de 1000X-serie hebt gezien. De oorschelpen zijn afgewerkt met een speciaal soort kunstleer. Dit materiaal heeft Sony twee jaar lang getest, om ervoor te zorgen dat het zowel stijlvol als duurzaam is.

De hoofdband maakt gebruik van roestvrij staal dat met de hand is gepolijst. Zowel het hoofdkussen als de kussens voor de oorschelpen zijn gemaakt van flexibel leer dat zich vormt naar je hoofd.

De oorschelpen zelf zijn slanker dan die van Sony’s XM6. Dit komt omdat ze de batterij verdeeld hebben over beide oren. Dit heeft wel effect op de batterijduur.

Waar de WH1000XM6 ongeveer 30 uur meeging met actieve ruisonderdrukking aan, gaat The Collexion 24 uur mee met ANC aan. De kwaliteit van de ruisonderdrukking zou van hetzelfde niveau zijn als op de XM6. The Collexion maakt gebruik van 12 microfoons voor de ruisonderdrukking.

Geluid en kwaliteit

Voor The Collexion heeft Sony een nieuwe driver ontworpen die voor een breder geluidsbeeld moet zorgen, om vocalen en instrumenten helder en uitgebalanceerd te laten klinken.

Sony heeft ook een nieuwe processor ontwikkeld die verschillende technieken mogelijk maakt, zoals DSEE Ultimate. Deze functie zorgt ervoor dat gecomprimeerde muziekbestanden realtime worden verbeterd. The Collexion is de eerste hoofdtelefoon die deze techniek ondersteunt.

Op de XM6 kon je al gebruikmaken van de 360 Upmix-functie. Deze functie zorgt ervoor dat je geluid bij films kunt ervaren alsof je in de bioscoop zit. Op The Collexion wordt deze functie uitgebreid met een muziek- en gamingstand.

De 1000X The Collexion ligt vanaf mei in de winkels en gaat 630 euro kosten. Hij is verkrijgbaar in de kleuren platinum en zwart.