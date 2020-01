Sony zou eind februari zijn eerste 5G-smartphone aankondigen. Het nog onbekende toestel krijgt volgens een Chinese bron een groot 4K-scherm en lijkt hiermee de directe opvolger van de Xperia 1 te zijn.

‘5G-smartphone van Sony op komst’

Vorige week ontvingen media een uitnodiging voor Sony’s persconferentie op MWC 2020, de bekende telecombeurs die eind februari plaatsvindt in Barcelona. We rekenen op de presentatie van de Xperia 5 Plus, een high-end smartphone die de Xperia 5 van eind vorig jaar gaat opvolgen.

Ook wordt een tweede toestel verwacht, maar daar is nog weinig over bekend. Volgens de site MyDrivers gaat het om een directe opvolger van de Xperia 1 van vorig jaar. Of deze smartphone de Xperia 2 gaat heten of een andere naam krijgt, is echter onduidelijk.

De Chinese site meldt dat het toestel draait op een Snapdragon 865-processor met een X55-modem voor 5G-internet. Als dit klopt, is Sony’s eerste 5G-smartphone aanstaande. Op het MWC 2019 toonde de fabrikant een prototype 5G-telefoon, maar tot dusver heeft het bedrijf geen commerciële 5G-smartphone aangekondigd.

Meer specificaties

De nog onbekende telefoon zou een 6,6-inch scherm hebben. Dat is een fractie groter dan het 6,5 inch-display van de Xperia 1. Het zou opnieuw gaan om een oled-scherm met hdr-ondersteuning en een zeer scherpe 4K-resolutie.

Achterop het toestel zijn naar verluidt drie camera’s geplaatst. De primaire camera zou een resolutie hebben van 48 of 64 megapixels en gebruikt een quad-bayer-techniek voor betere foto’s. Bronnen claimen dat de camera kan filmen in 8K-resolutie, een feature die naar verluidt ook naar de Samsung Galaxy S20 komt. De andere camera’s gebruik je voor groothoekfoto’s en zoomen met minimaal kwaliteitsverlies.

Volgens MyDrivers is de 5G Sony-smartphone water- en stofdicht en laadt de accu snel op. Hoe snel precies en of draadloos opladen ook mogelijk is, weten we nog niet. Wanneer het toestel uitkomt en hoe duur hij wordt, is eveneens onduidelijk. De Xperia 1 had een adviesprijs van 949 euro, maar is los inmiddels voor 649 euro te koop. Android Planet doet op 24 februari live verslag van Sony’s persconferentie.

