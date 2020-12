Sony heeft zijn updateplannen voor Android 11 bekendgemaakt. In totaal worden vijf smartphones van een upgrade naar de nieuwste Android-versie voorzien. We zetten ze op een rijtje.

Sony Android 11-plannen

Sony brengt deze maand nog zijn eerste Android 11-update uit en komt later met meer upgrades. Het bedrijf is er relatief vroeg bij en zet nu in een blog op een rijtje welke toestellen een Android 11-update kunnen verwachten. De Xperia 1 II en Xperia 5 II worden eerst bijgewerkt, daarna volgen oudere telefoons. Dit zijn de updateplannen van Sony:

Sony maakt geen exacte releasedata bekend, maar start deze maand dus al met de uitrol van Android 11 voor de Xperia 1 II. Volgend maand komen de Xperia 5 II en Xperia 10 II aan de beurt, waarna de originele Xperia 1 en 5 volgen. Oudere toestellen als de Xperia XZ3 en Xperia 10 (Plus) lijken niet te worden bijgewerkt en blijven steken op Android 10.

De Xperia L4, een budgettoestel dat begin dit jaar verscheen, krijgt ook geen update en draait zelfs nog op Android 9.0 (Pie). Deze versie van het mobiele besturingssysteem is twee jaar oud en het lijkt erop dat Sony ook geen Android 10-update voor dit toestel beschikbaar maakt.

Dit is er nieuw in Android 11



Android 11 staat vooral in het teken van je berichten en notificaties en introduceert bijvoorbeeld de handige chatbubbels. Dit zijn icoontjes van gesprekken die op je homescreen blijven staan, ook als je ondertussen andere applicaties gebruikt. Op deze manier kun je altijd een gesprek openen en een reactie tikken, en hoef je niet telkens de chat-app op te starten.

Ook nieuw in Android 11: eenmalige permissies voor apps. Na de update naar de nieuwste versie kun je apps eenmalig toegang geven tot bijvoorbeeld je camera of locatie. Daarna wordt deze permissie automatisch weer ingetrokken. Zo blijft je privacy beter gewaarborgd.

Wil je meer weten over de nieuwe Android-versie? Check dan de video hieronder, waarin we de belangrijkste nieuwe features met je bespreken. Lees ook de Android 11 review en als je wil weten of jouw smartphone ook een update krijgt, dan kun je terecht in het grote Android 11 update-overzicht.

