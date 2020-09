Een Japanse website zegt meer te weten over updateplannen van fabrikant Sony. Volgens de bron krijgt onder andere de Sony Xperia 1 II de Android 13-update. Sony zou zijn smartphones daarmee langer updates geven.

‘Sony Xperia 1 II krijgt Android 13’

De geruchten over Sony’s wijzigingen in het updatebeleid zijn verschenen op de Japanse blog Android Next. Een flinke korrel zout nemen bij dit gerucht is geen gek idee, want het trackrecord van de site is vooralsnog onbekend. Volgens de site krijgen de meest recente toestellen van Sony updates naar Android 11, Android 12 en Android 13.

Volgens de bron krijgt de Sony Xperia 1 II deze updates. Ook de nog aan te kondigen Xperia 5 II van Sony wordt onderdeel van dat lange updatebeleid. Van dat toestel zijn inmiddels ook de vermoedelijke specificaties gelekt. Beide toestellen vallen in het high-end segment.

Het updatebeleid bij oudere toestellen ziet er minder rooskleurig uit. Zo krijgen de Xperia 1, Xperia 5 en Xperia 10 II nog wel Android 11, maar daarna is het klaar. Nog eerder uitgebrachte devices zoals de Sony Xperia 8 of 8 Lite (niet in Nederland verschenen) krijgen geen Android-updates meer, aldus de site. Dat betekent dat ze blijven steken op Android 10.

Gerucht: drie jaar lang updates voor Sony

Als het bovenstaande klopt, betekent dat dus dat ook Sony het updatebeleid voor enkele toestellen flink omhoog schroeft. Samsung maakte half augustus al soortgelijke plannen bekend. Meerdere toestellen in de Galaxy A- en S-lijn krijgen drie jaar lang Android-versie-updates.

De absolute lijsttrekker wat updates betreft is Google. Koop je een Pixel-smartphone, dan ben je verzekerd van jarenlange updates voor Android-versies en beveiligingspatches. Daarnaast krijg je met een Google Pixel updates al eerste. Fabrikanten zoals Sony of Samsung, moeten namelijk eerst nog aanpassingen doorvoeren voordat zij de update uitrollen.

Wanneer komt Android 11?

Over eventuele tijdslijnen is nog niks bekend en daarnaast is het eerst nog wachten op de officiële release van Android 11. Volgens geruchten gebeurt dat op 8 september. Benieuwd of die update ook naar jouw toestel komt, check dan het grote Android 11 update-overzicht. Onze eerste indrukken van de nieuwe Android-versie check je in de Android 11 preview.

