Opmerkelijk: dit merk trekt eerder beloofde Android 17-update terug

Wie aan Sony denkt, denkt waarschijnlijk gelijk aan premium audioproducten, camera’s en televisies. Toch bouwen de Japanners ook al jaren smartphones. De Sony Xperia 10 VI bijvoorbeeld, waarmee iets vreemds aan de hand is.

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2024 was onder andere het jaar van de Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 Pro en OnePlus 12. Toch verscheen er twee jaar geleden ook een minder bekend toestel: de Sony Xperia 10 VI. Wij waren destijds geen grote fan van deze midranger. Zo noemde redacteur Tim het toestel in zijn review ‘een vreemde eend’ en ‘een toestel dat al met al niet onbruikbaar is, maar in zijn prijsklasse wel veel betere concurrenten heeft’.

Ben jij eigenaar zijn van de Xperia 10 VI? Let dan op. Bij de introductie in 2024 draaide het toestel uit de doos op Android 14 en beloofde Sony eigenaren drie grote Android-versies (dus naar Android 15, 16 en 17) en vier jaar aan beveiligingspatches. Zeker niet slecht voor die tijd, maar ook niet spectaculair. Helaas komt Sony nu terug op een deel van die belofte: de upgrade naar Android 17 komt er niet.

Dit is de opmerkelijke reden

Dit heeft de fabrikant gecommuniceerd via een officieel bericht. Daar wordt het slechte nieuws gedeeld en onderbouwd met een nogal lullige reden: ‘Na een grondige technische evaluatie zijn we tot de conclusie gekomen dat de Xperia 10 VI, vanwege beperkingen in de opslagconfiguratie van het toestel, geen Android 17-upgrade ondersteunt die wij als toereikend beschouwen.’

Dat roept vragen op over de verwachte levensduur van het toestel. De Xperia 10 VI is nog een geen drie jaar oud, maar krijgt dus niet eens alle Android-updates die oorspronkelijk waren beloofd. Althans, we gaan er voor het gemak vanuit dat de annulering van Android 17 niet betekent dat Sony volgend jaar de belofte van drie updates alsnog inlost en met Android 18 op de proppen komt.

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De vraag is wel of eigenaren beter af zijn met het slechte nieuws, dan met een versie van Android 17 die uiteindelijk niet goed werkt. Dan zouden we wellicht toch eieren voor ons geld kiezen, zowel gezien vanuit Sony als vanuit eigenaren. Niemand lijkt gebaat bij een matige software-ervaring op een toch al geen fantastisch toestel.

Uiteraard volgen ook de nodige excuses van Sony in het bericht, maar daar schiet je als eigenaar van de Sony Xperia 10 VI natuurlijk weinig mee op. Doekje voor het bloeden is dat de toezegging van vier jaar aan beveiligingsupdates vooralsnog wel blijft staan.

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