Sony-tv’s hebben Google TV: streamen zonder mediaspeler

Sony heeft nieuwe, premium televisies aangekondigd die draaien op Google TV. Deze software gaat ook tv’s van andere merken aansturen en maakt een mediaspeler als de Chromecast met Google TV overbodig. Dit moet je weten over de Sony-tv’s.

Google TV op nieuwe Sony tv’s

Sony kondigt op elektronicabeurs CES nieuwe televisies in verschillende series aan. De formaten, technische specificaties en adviesprijzen lopen sterk uiteen. Wel draaien alle tv’s op Google TV, de nieuwe smart-tv-software van – je raadt het al – Google.

Google TV is de opvolger van Android TV, de software die geïnstalleerd is op oudere tv’s van onder meer Sony, Philips en Xiaomi. De Google TV-software oogt moderner, moet soepeler werken en legt meer nadruk op het kijken van films en series via streamingsdiensten.

Goed om te weten is dat het startscherm van Google TV standaard gepersonaliseerde reclames toont in de vorm van films en series die jij mogelijk interessant vindt. Je kan deze reclamevorm niet zomaar uitschakelen.

Mediaspeler overbodig

De aanwezigheid van Google TV op de Sony-tv’s betekent dat je geen mediaspeler nodig hebt om gebruik te kunnen maken van apps. Google TV heeft ook Chromecast-ondersteuning ingebouwd, zodat je rechtstreeks vanaf je smartphone beelden kan streamen naar het grote scherm. Handig, want een losse mediaspeler als de Chromecast met Google TV kost 75 euro.

De Sony-tv’s met Google TV zijn ook geschikt voor spraakbediening via de Google Assistent.

Sony’s komen naar Nederland

De nieuwe Sony-tv’s komen ook in Nederland uit. Er verschijnen modellen met een lcd-scherm, oled-scherm en miniled-scherm in verschillende schermformaten. Sommige dure tv’s zijn ook geschikt voor Apple AirPlay 2. Adviesprijzen en releasedata van de tv’s maakt Sony binnenkort bekend.

Google TV op meer tv’s

Sony is niet het enige merk dat Google TV-software op zijn (duurdere) tv’s installeert. TCL doet dat al in de Verenigde Staten, ook op tv’s van een paar honderd euro. Naar verwachting gaat Philips ook Google TV in plaats van Android TV op zijn nieuwe tv’s installeren.

Er verschijnen ook steeds meer mediaspelers met Google TV. Onlangs werd bekend dat Realme de 4K TV Stick in Nederland gaat verkopen.

Meer weten? We hebben een uitgebreide review van de Chromecast met Google TV geschreven en een video gemaakt.