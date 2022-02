Dit zijn de Sony LinkBuds, oordopjes in de vorm van een donut

De Sony LinkBuds zijn officieel gepresenteerd, nadat ze eerder verschenen op het wereldwijde web via verschillende kanalen. De dopjes vallen vooral op door het design, dat doet denken aan een donut.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony LinkBuds officieel: gehoorgang blijft geheel vrij

Sony brengt steeds minder smartphones op de markt, maar richt zich steeds meer op andere takken van het bedrijf. Zo kun je denken aan de camera’s, maar ook het audiosegment. Nu zijn de Sony LinkBuds officieel gepresenteerd, oftewel draadloze oordopjes.

Het bedrijf richt zich hiermee op de zakelijke markt en laat weten dat onder andere de microfoons van goede kwaliteit zijn. Zo kunnen er kraakheldere gesprekken worden gevoerd via de telefoon of bijvoorbeeld een videogesprek.

Opvallend ontwerp doet denken aan een donut

Er wordt gebruikgemaakt van een ringvormig ontwerp, waardoor de gehoorgang volledig vrij blijft. Dat betekent dat je jezelf niet volledig kunt afsluiten van de buitenwereld. Volgens de fabrikant zorgen de LinkBuds dan ook voor een fijne match tussen het genieten van muziek of podcasts en opmerken wat er om je heen gebeurt. Tevens wordt het volume van de muziek die je luistert automatisch aangepast aan het geluid in je omgeving.

Ruisonderdrukking ontbreekt dan ook, terwijl deze feature vaak wel aanwezig is in deze prijsklasse. Via een app van Sony kun je het geluid personaliseren door middel van een equalizer. Bedienen kan niet via aanrakingen, maar door op je slaap te tikken. Er zijn namelijk verschillende sensoren aanwezig die deze bewegingen detecteren. Zo kun je via twee of drie tikjes het volume aanpassen of een telefoongesprek aannemen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Grote accu, snel opladen en spatwaterdicht

Met een enkele oplaadbeurt kun je zo’n 5,5 uur muziek luisteren. Sony levert ook een opbergdoosje mee met een ingebouwde accu. Daarmee kun je de dopjes twee keer volledig opladen. Snelladen is ook van de partij, want na tien minuten laden kun je weer 1,5 muziek luisteren.

Je kunt gebruikmaken van de Google Assistent of Alexa van Amazon. Begin je met praten, dan wordt de muziek automatisch gepauzeerd. De oordopjes bevatten een IPX4-certificering en kunnen dus tegen wat zweetdruppels of een lichte regenbui.

De Sony LinkBuds hebben een adviesprijs van 180 euro en verschijnen later deze maand in de winkels. Keuze heb je dan uit een grijs of wit model. Tot slot levert Sony verschillende maten rubberen oorringetjes mee, zodat ze goed blijven zitten in elk oor.

Benieuwd wat het merk nog meer te bieden heeft qua oordopjes? Check dan de Sony-merkenpagina voor het volledige aanbod.

Meer recent nieuws over Sony op Android Planet: