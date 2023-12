‘Sony komt in 2025 met radicaal nieuw design voor smartphones’

Telefoons van Sony zien er al jaren min of meer hetzelfde uit. Dat verandert mogelijk in 2025: dan zou Sony een grote facelift plannen voor zijn smartphones. De selfiecamera verdwijnt daarbij achter het scherm.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Smartphones van Sony gaan in 2025 op de schop’

Sony is de enige grote smartphonefabrikant die nog altijd kiest voor schermen zonder gaatje voor de selfiecamera. Die zit gewoon ouderwets in de rand bóven het display. Daardoor geniet je van een ononderbroken beeld, maar zijn de genoemde randen wel veel dikker dan bij de concurrentie.

Nu lijkt het Japanse bedrijf zich toch klaar te maken voor een nieuwe koers. PhoneArena schrijft over een gerucht dat Sony in 2025 met een radicaal ander ontwerp voor zijn smartphones komt. De selfiecamera zou daarbij achter het scherm verdwijnen. Dat kennen we al van onder meer de Samsung Galaxy Z Fold 5, maar Sony maakt gebruik van een nieuwere techniek.

Gaan de dikke randen van Sony-toestellen eindelijk verdwijnen?

Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. De huidige generatie camera’s onder een scherm zie je vanuit bepaalde hoeken nog best goed zitten. Mogelijk heeft Sony gewacht tot de lenzen zo goed als onzichtbaar weggewerkt kunnen worden. Zo kan de fabrikant dus blijven adverteren met schermen zonder irritante gaatjes én de randen veel dunner maken.

Tegelijk met het nieuwe ontwerp zou Sony ook afscheid willen nemen van de Xperia-naam. Die bestaat al ongeveer 15 jaar en heeft nooit voor veel succes gezorgd. In vergelijking met Samsung en Apple verkoopt Sony bijzonder weinig smartphones.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony Xperia 1 VI heeft nog wel dikke randen

Het huidige vlaggenschip van Sony, de Xperia 1 V, heeft nog gewoon dikke randen onder en boven het scherm. Dat geldt ook voor zijn opvolger, die in 2024 uit moet komen. Sony kondigt de Xperia 1 VI mogelijk al in februari in. Het toestel zou een groter 6,9 inch-scherm krijgen en draait waarschijnlijk op een snelle Snapdragon 8 Gen 3-chip. Die kennen we onder meer van de OnePlus 12.

Daarnaast zou Sony kiezen voor een nieuwe telelens met een grote sensor, waarmee je 6x in kunt zoomen. De Xperia V heeft een variabele camera waarmee je het beeld 3,5 tot 5,2x dichterbij haalt. De kwaliteit daarvan is echter niet geweldig.

Op de hoogte blijven van het laatste smartphonenieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Sony: