Sony blijft ondanks magere verkopen gewoon smartphones maken

Sony heeft een nieuw contract gesloten met Qualcomm voor de levering van smartphonechips. Daaruit blijkt dat Sony ondanks tegenvallende verkoopcijfers gewoon nieuwe toestellen blijft maken.

Sony en Qualcomm sluiten deal voor meerdere jaren

Sony maakt mooie smartphones, maar loopt qua verkoopcijfers ver achter op bijvoorbeeld Samsung en Apple. We waren daarom een beetje bang dat het Japanse bedrijf de handdoek in de ring zou gooien, zoals LG dat in 2021 ook deed. Die fabrikant kon niet langer opboksen tegen de concurrentie.

Niets is echter minder waar. Sony heeft namelijk een nieuw, meerjarig contract gesloten met Qualcomm voor de levering van smartphonechips. Qualcomm is bekend van zijn Snapdragon-processors, die in veel toestellen van allerlei merken te vinden zijn.

Het gaat om chips voor premium, high-end en midrange smartphones, zo meldt Qualcomm zelf. Daarmee lijkt Sony de huidige koers gewoon door te zetten. Goedkope telefoons hoeven we van de Japanners dus niet te verwachten.

Sony is een eigenwijze speler op de smartphonemarkt. Het bedrijf houdt bijvoorbeeld vast aan relatief dikke randen boven en onder het scherm, terwijl andere merken die zo dun mogelijk willen maken. Dat zorgt er wel voor dat er in de displays van Sony geen gaatjes te vinden zijn voor de selfiecamera. Die zit logischerwijs gewoon in de rand.

Daarnaast is Sony het enige bedrijf dat 4K-schermen in zijn toestellen stopt. Dat klinkt leuk, maar in de praktijk is die resolutie amper zichtbaar. En hoewel de camera-apps in theorie erg goed zijn, overweldigen ze de gemiddelde consument met veel te veel opties.

Nieuwste smartphone: de Sony Xperia 1 V

Het nieuwste toestel van Sony is de Xperia 1 V. Dat is een peperdure smartphone met een langwerpig 6,5 inch-oled-scherm en een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Het is bovendien de eerste telefoon waarvoor Sony een nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera gebruikt. We zijn deze momenteel aan het testen en delen onze bevindingen binnenkort natuurlijk graag met je.

