Sony heeft patent gekregen op een smartphone waarbij de selfiecamera en twee luidsprekers uit de behuizing schuiven. Niet alleen aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant. De patentafbeeldingen maken duidelijk hoe de fabrikant zo’n toestel voor zich ziet.

Sony denkt na over uitschuifbare telefoon

Eén van Sony’s ideeën voor de smartphone van de toekomst is een model met twee uitschuifbare onderdelen. Over de breedte van de bovenkant schuift een balk met luidspreker en selfiecamera in en uit, terwijl de onderkant en schuifbare balk met luidspreker bevat. Door de luidsprekers en selfiecamera niet in of rond het scherm te verwerken, wordt een compactere smartphone mogelijk zonder in te boeten op een voorkantvullend display. De concepttelefoon heeft zeer smalle randen, zeker in vergelijking met bestaande Sony-toestellen als de Xperia 5.

Sony heeft het patent al in 2018 ingediend bij een Japanse keuringsinstantie, die het octrooi pas op 14 mei dit jaar goedkeurde. Het internationale patentbureau WIPO heeft het patent vervolgens gepubliceerd, merkte Letsgodigital op.

Luidsprekers voor bellen en multimedia

De conceptsmartphone van Sony ziet er niet alleen futuristisch uit, het merk ziet er ook praktische voordelen in. Tijdens het maken van selfies schuift alleen de bovenste rand uit, omdat die de camera bevat. Maar word je gebeld of luister je muziek, dan schuift het toestel beide randen uit voor meer volume en stereogeluid.

Het patent noemt de mogelijkheid om het geluid te laten ‘bewegen’ in de luidsprekers. Rijd er een auto van links naar rechts over je scherm, dan moet de audio eerst links en daarna rechts iets harder klinken. Deze feature zit ook in soundbars van tv’s, die logischerwijs veel groter zijn.

Sony smartphone schuift (release) uit

Hoewel het patent duidelijk maakt dat Sony al minstens twee jaar nadenkt over zo’n bijzondere schuifbare smartphone, zijn er nog geen aanwijzingen dat het fabrikant er een ontwikkelt. Het ligt daarom niet voor de hand dat er binnenkort al een dergelijke Sony-telefoon uitkomt. Daar kan later verandering in komen, maar het kan ook dat Sony het patent alleen heeft vastgelegd om te voorkomen dat de concurrentie dit concept kan uitwerken.

Sony brengt binnenkort wel twee andere, reguliere smartphones uit. De Xperia 10 II is een midrange model met een relatief compact 6-inch scherm en kost 369 euro. Wie een toptoestel zoekt, kan terecht bij de 1199 euro kostende Xperia 1 II met 5G-ondersteuning, een 4K-display en geavanceerde camera’s.

