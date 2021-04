Sony verkocht in het eerste kwartaal van 2021 zo’n 400 duizend smartphones en dat is het laagste aantal ooit. Dankzij bezuinigingen wist het merk wel voor het eerst in jaren winst te maken. De fabrikant hoopt dat nieuwe Xperia-toestellen voor betere verkoopresultaten gaan zorgen.

Sony verkoopt in 2021 nog maar weinig smartphones

De smartphoneverkoop van Sony is al jaren marginaal en blijft maar verder dalen. In Sony’s fiscale 2020-jaar (april 2020 – maart 2021) zijn 2.9 miljoen Xperia-smartphones verkocht. In het fiscale jaar 2019 waren dat er nog 3.2 miljoen. De daling vond in 2020 plaats, want in de eerste drie maanden van 2021 verkocht Sony zo’n 400 duizend toestellen. Dat waren er evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. Kortom: de toestellen van vorig jaar, waaronder de Xperia 1 II en Xperia 5 II, zijn dus geen verkoopsucces geworden.

Voor Sony was het eerste kwartaal desalniettemin relatief positief, want vergelijkbare verkoopresultaten zijn beter dan een voortzettende daling. Vanwege die daling voerde de fabrikant vorig jaar ook grote bezuinigingen door in zijn smartphonetak. Mede dankzij die bezuinigingen maakte de smartphoneafdeling vorig (financieel) jaar voor het eerst in vier jaar weer eens winst.

Xperia 1 III, 5 III en 10 III moeten het tij keren

De fabrikant hoopt dat zijn nieuwste serie smartphones betere verkoopresultaten boekt en dus meer winst oplevert. Sony kondigde de Xperia 1 III, 5 III en 10 III officieel half april aan en brengt ze in de zomer uit voor nog onbekende prijzen.

De Xperia 10 III is een midranger met een compacte en waterdichte behuizing, oled-scherm en 5G-ondersteuning. De Xperia 5 III is ook lekker handzaam, maar heeft veel betere specificaties. Wie het beste van het beste wil, komt uit bij de Xperia 1 III. Die heeft onder meer indrukwekkende (zoom)camera’s en een groot 4K-scherm.

Wil je niet wachten op de nieuwe modellen? Dan kun je kijken naar de Xperia II-serie. Lees hier bijvoorbeeld onze uitgebreide Sony Xperia 1 II review of bekijk hieronder de videoreview. Check hier de Xperia 5 II review.

