Opinie: 3 manieren waarop Sony zijn smartphones succesvoller kan maken

Sony verkoopt nog maar weinig smartphones, maar houdt stug vol. Android Planet-redacteur Rens testte de onlangs uitgebrachte Xperia-modellen en is enthousiast, maar niet volledig overtuigd. Dit is hoe Sony zijn smartphones succesvoller kan maken.

Lees verder na de advertentie.

Zo kunnen Sony-smartphones succesvoller worden

Misschien gebruikte je vroeger wel een Sony-smartphone. Sony behoorde in 2013 tot de vijf grootste merken, al was het marktaandeel met minder dan vijf procent al bescheiden. Anno 2020 staat de fabrikant niet meer in de top tien en communiceert het de kwartaalverkopen van zijn toestellen per honderdduizenden. Een enorm contrast met merken als Samsung, Apple en Xiaomi, die maandelijks miljoenen smartphones verkopen. Toch gloort er hoop aan Sony’s horizon: zijn smartphonetak lijkt dit jaar voor het eerst in vier jaar winst te maken én de verkopen dalen – na vijf jaar achter elkaar – niet langer.

Onlangs testte ik de twee nieuwste Sony-modellen, de Xperia 1 II en Xperia 5 II. Fraaie smartphones met onderscheidende features die interessante alternatieven zijn voor populaire toestellen van de grote spelers. Er zijn echter drie dingen die me ervan weerhouden om de Sony-smartphones van harte aan te bevelen.

Dat zijn Sony’s vreemde keuzes met betrekking tot de hardware, het matige updatebeleid en de hoge adviesprijzen. In deze opinie bespreek ik die pijnpunten met je, en ondertussen hoop ik stiekem dat Sony meeleest en toekomstige Xperia-modellen verbetert.

1: Verkeerde hardwareprioriteiten

Vooropgesteld: ik vind Sony-smartphones fraai en degelijk ontworpen, naar behoren werken en op veel vlakken gewaagd aan concurrerende toestellen van andere merken. Sony maakt bovendien een goede sier door zijn Xperia’s te voorzien van features die anno 2020 bijna zijn verdwenen uit het hogere smartphonesegment.

De koptelefoonpoort is daar het bekendste voorbeeld van en zit gelukkig wel op de Xperia 1 II en Xperia 5 II. Die laatste telefoon is daarnaast lekker handzaam en een goede keuze voor wie de gemiddelde smartphone te groot en te zwaar vindt.

Ik begrijp en waardeer het dat Sony zich richt op niches, maar krijg bij moderne Xperia’s ook het gevoel dat de fabrikant de trends van nu niet helemaal snapt. 2020 is het jaar waarin bijna alle duurdere Android-smartphones een 120Hz-scherm hebben, waardoor het beeld veel soepeler en dus mooier oogt dan op een 60Hz-scherm. Sony koos echter voor een 60Hz-display in de prijzige Xperia 1 II en stond dus al 0-1 achter op toestellen als de OnePlus 8 Pro en Samsung Galaxy S20.

De fabrikant was van mening dat 60Hz voldoende is en dat gebruikers meer behoefte hadden aan een 4K-scherm. En dus heeft de Xperia 1 II een 4K-scherm, vooral bekend van moderne televisies. Omdat het 4K-scherm meer stroom verbruikt, is de accuduur van de Xperia-smartphone korter dan van veel concurrenten. 0-2 dus.

De nieuwere Xperia 5 II maakt gelukkig niet dezelfde fout. Het toestel heeft ‘gewoon’ een full-hd-scherm, inclusief 120Hz-ondersteuning. Toch sluit ook deze 899 euro kostende smartphone een vreemde compromis. Draadloos opladen ontbreekt en dat is ongebruikelijk in dit prijssegment. Ook voor Sony, want de Xperia 1 II kan wél draadloos opladen. Voor sommigen zal het reden zijn om de Xperia 5 II links te laten liggen, terwijl een ander zijn of haar schouders ophaalt. Feit is dat de Xperia 5 II iets minder compleet is dan de concurrentie.

Sony’s technische teams maken naar mijn mening dus soms vreemde keuzes, maar de software-afdeling voert een consequent beleid. En dat beleid staat mij niet helemaal aan.

Zo installeert Sony een handvol apps en games van partners op zijn toestellen. Het gaat onder meer om Call of Duty, Facebook en LinkedIn. Als je deze apps en games wil verwijderen omdat je ze niet wil gebruiken, heb je pech. Sony verbiedt dat. Je kan de apps en games alleen uitschakelen, wat betekent dat ze nog steeds geïnstalleerd zijn. Sony doet dit ongetwijfeld omdat het contractueel en dus financieel zo is afgesproken met die partners.

Op een spotgoedkope smartphone van Xiaomi zou ik kunnen leven met deze inkomstenbron, maar ik heb het over Xperia’s van minimaal 899 euro. Kopers van een premium toestel opzadelen met reclame-apps is naar mijn mening een goedkope en ongepaste zet. De oplossing is eenvoudig: geef gebruikers de mogelijkheid onnodige apps en games te verwijderen.

Erger is dat Sony slechts twee jaar updates garandeert voor zijn smartphones. Hierbij moet je denken aan versie-updates en beveiligingsupdates, en dan is twee jaar echt te kort. Merken als Samsung, OnePlus, Nokia en Google stellen drie jaar versie-updates beschikbaar, wat betekent dat hun toestellen langer profiteren van de nieuwste features en verbeteringen in het Android-systeem.

Deze merken rollen ook drie of zelfs vier jaar beveiligingsupdates uit, waardoor de smartphones langer veiliger te gebruiken zijn dan Sony-telefoons. Apple doet het nog beter dan Android-fabrikanten en geeft zijn iPhones vier tot vijf jaar updates.

Sony wil concurreren op prijs en kwaliteit, maar lijkt – nog steeds – niet te snappen dat langdurige software-ondersteuning mede de kwaliteit van een toestel bepaalt. En dus krijgt een 149 euro kostende Nokia 3.4 langer updates dan een 1199 euro kostende Xperia 1 II. Aangezien ik een goed softwarebeleid belangrijk vind, kan ik Xperia’s in dit opzicht maar moeilijk aanraden. De oplossing is – in ieder geval op papier – heel eenvoudig: maak meer personeel en budget vrij om Xperia-toestellen langer te updaten.

3: Te hoge prijzen

Mijn derde en laatste probleem met Sony-smartphones: de adviesprijzen van Xperia-modellen zijn doorgaans erg hoog. Zowel in absolute zin als in vergelijking met de prijzen van concurrerende toestellen.

Zo verscheen de Xperia 1 II zoals gezegd voor 1199 euro, waarmee hij duurder is dan de Samsung Galaxy S20 Plus, iPhone 12 Pro en andere topsmartphones. De Xperia 1 II presteert op sommige punten minder goed dan de concurrentie, krijgt minder lang updates maar is wel tientallen tot honderden euro’s duurder. Dat is geen slimme verkoopstrategie.

De nieuwere Xperia 5 II is uitgebracht voor een adviesprijs van 899 euro. Hij is dus goedkoper, maar nog steeds aanzienlijk duurder dan de iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S20 en OnePlus 8T. Toestellen die zeker even goed zijn en langer updates ontvangen.

Kunnen Sony smartphones succesvoller worden?

Sony’s smartphonetak kwakkelt al jaren en stelt nog maar weinig voor. De nieuwste cijfers maken dat opnieuw duidelijk, maar laten ook zien dat de Xperia-verkopen stabiliseren. Ik gun Sony betere verkoopcijfers, maar denk niet dat de huidige strategie daar voor gaat zorgen. Concurrerende smartphones zijn minstens even goed, krijgen jaren langer updates en zijn doorgaans goedkoper. Ik vind het daarom lastig om de gemiddelde consument van harte een Xperia-toestel aan te bevelen.

Daar kan verandering in komen als Sony beter gaat bekijken welke features (niet) gewaardeerd worden in een smartphone, zijn updatebeleid verbetert en scherpere adviesprijzen gaat hanteren. De toekomst zal uitwijzen of dat gaat gebeuren en zo ja, of Sony’s smartphones succesvoller zullen worden.

Ben jij het eens met de mening van Rens, of juist helemaal niet? Geef je mening in de reacties onder deze opinie en discussieer mee!

Lees meer over Sony