Sony komt met drie nieuwe ULT-speakers: krachtiger dan ooit

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
1 september 2026, 18:00
2 min leestijd
Sony komt met drie nieuwe ULT-speakers: krachtiger dan ooit

Met maar liefst drie nieuwe producten komt Sony tegemoet aan liefhebbers van krachtige partyspeakers. Van groot naar groter naar grootst: maak kennis met de ULT Tower 5, ULT Tower 7 en ULT Tower Max.

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ULT Tower-serie: uitbreiding van de Sony-familie

ULT is Sony’s audiolijn die vooral draait om veel en diepe bas en een uitgesproken feestelijk geluid. Hiermee haal je de concertervaring als het ware in huis. Ideaal voor professionele dj’s, maar ook voor feestjes, dans- of karaokeavonden. Met drie nieuwe, krachtige bluetoothspeakers op komst, geef je toekomstige evenementen een extra boost.

Sony introduceert de ULT Tower 5, ULT Tower 7 en ULT Tower Max. Deze draagbare speakers komen later deze maand nog uit. In de basis bieden de speakers binnen deze ULT Tower-serie dezelfde features. Zo zijn ze rondom voorzien van tientallen led-lampjes (respectievelijk 56, 72 en 100). Daarmee verschillen ze van eerdere partyspeakers als de XV500 en XV800, die slechts acht led-lichtjes hadden.

Opvallend is dat de nieuwe lijn producten is ontwikkeld in samenwerking met meerdere hiphopproducers. Hun inzicht en feedback is gebruikt om het geluid verder af te stemmen. Volgens Sony heeft dat geleid tot een ‘diepere bas, meer impact en helderdere vocalen’.

Sony ULT - Tower 5, Tower 7, Tower Max

Vier geluidsmodi: deze twee zijn nieuw

De nieuwe generatie ULT Power Sound-speakers heeft ronde woofers en ruimere behuizingen. Dit moet zorgen voor krachtigere basprestaties in de lage frequenties. Audio-apparatuur uit de ULT-familie heeft altijd een of meerdere knoppen, waarmee je de lage tonen een extra boost geeft.

Sony heeft naast de al bestaande ULT 1-modus (Deep Bass) en ULT 2-modus (Attack Bass) twee modi toegevoegd. Bij ‘Flat’ krijg je het originele geluid zoals de artiest het bedoeld heeft, bij ‘Live’ ligt de nadruk op ruimtelijk geluid met behoud van heldere vocalen, voor nóg meer een concertervaring. Die laatste twee modi zijn overigens niet met een knop in te stellen, maar in de Sound Connect-app van Sony.

Er is ook een nieuwe Party Chain-functie die gebruikmaakt van Auracast. Hiermee kun je met één druk op te knop maximaal vijf compatibele Sony-speakers met elkaar verbinden. Dit synchroniseert zowel de muziek als de verlichting.

De specificaties op een rijtje

De drie nieuwe speakers zijn deels ontwikkeld met gerecycled plastic. Ze kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Je zet ze gemakkelijk op hun plek met wieltjes en handvatten. Met een robuust design zijn ze ook geschikt voor buitengebruik.

ULT Tower 5ULT Tower 7ULT Tower Max
12.7 kg22.8 kg56.3 kg
300W maximale output420W maximale output2150W maximale output
20 uur batterijduur30 uur batterijduuralleen met snoer
360° Party Sound360° Party Sound
XLR, RCA, usb-c, usb-a, microfoonaansluiting (jack 6.35 mm)XLR, RCA, usb-c, usb-a, microfoonaansluiting (jack 6.35 mm)XLR, RCA, usb-c, usb-a, microfoonaansluiting (jack 6.35 mm)
4 handvatten4 handvatten en achterwieltjes4 handvatten en zijwieltjes
450 euro (adviesprijs)650 euro ( adviesprijs)1600 euro (adviesprijs)
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Bronnen afbeeldingen: Sony, Sony
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