‘Ook Sony komt met vouwtelefoon, maar mist een tweede scherm’

Na bijna alle grote smartphonefabrikanten komt ook Sony naar verluidt met een vouwtelefoon. De smartphone is te vergelijken met Samsung’s Flip-toestellen, maar mist een opvallende feature, namelijk een tweede scherm.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony foldable renders gelekt

Wellicht gaat ook Sony zich storten op de markt van opvouwbare smartphones. Via een Zuid-Koreaans forum zijn afbeeldingen gedeeld van een vermeend toekomstig Sony-toestel. De smartphone vouwt net als de Motorola Razr verticaal open en dicht, wat ook wel een clamshell-ontwerp heet.

Volgens het forum gaat het om een nieuw model in de Xperia Compact-serie van Sony. De smartphone komt met naar verluidt met topspecificaties en heeft een ontwerp met een schuine boven- en onderkant. Daardoor doet de smartphone ons denken aan de eerste generatie Samsung Galaxy Z Flip.

Het valt op dat de smartphone op de renders een kenmerkende foldable-functie mist, namelijk een tweede scherm. Vrijwel alle andere vouwtoestellen hebben dat wel. Daarop worden notificaties en widgets getoond of maak je een snelle selfie. In plaats daarvan zien we alleen twee cameralenzen op de bovenste helft van de smartphone.

Er is niet bekend wat verder de specificaties van de smartphone zijn. Waarschijnlijk is er weer veel aandacht besteed aan de camerakwaliteit en snelheid van het toestel. Ook zal de prijs van het toestel niet mals zijn. Sony heeft zelf nog geen officiële uitingen gedaan over het uitbrengen van een vouwtelefoon, dus neem deze renders en geruchten met een korreltje zout.

Meer Sony-smartphones

Sony brengt jaarlijks meerdere smartphones uit, maar het bedrijf is niet super succesvol. Met smartphones als de recente Xperia 1V en 10V focust de techgigant flink op de camera’s. Zo zijn er een hoop professionele functies voor de beste plaatjes. Toch krijgen de smartphones kritiek op het verouderde ontwerp.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste smartphone-geruchten? Houd dat Android Planet in de gaten. Voeg ons daarom toe aan je Google Nieuws-overzicht en abonneer je op onze nieuwsbrief. Hieronder lees je alvast het laatste Android-nieuws.