Sony WF-1000XM5 officieel: betere ruisonderdrukking, hogere prijs

Sony heeft de WF-1000XM5 officieel aangekondigd. De oordopjes zijn kleiner dan hun voorgangers, waardoor ze comfortabeler moeten zijn om te dragen. Ook bieden de dopjes betere actieve ruisonderdrukking. Daar staat wel een fors prijskaartje tegenover.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony WF-1000XM5 officieel

De Sony WF-1000XM4 stonden bekend als de draadloze oordopjes met de beste actieve ruisonderdrukking op de markt. Tot vandaag. Sony heeft namelijk de WF-1000XM5 officieel gepresenteerd. Die bieden volgens het Japanse bedrijf twintig procent betere ruisonderdrukking, die je aan kunt passen aan jouw wensen. Goedkoop zijn de dopjes niet. Ze hebben een adviesprijs van 320 euro. Dat is 40 euro meer dan hun voorgangers.

Elk dopje heeft drie microfoons en twee nieuwe processors. Vooral lage tonen van bijvoorbeeld voertuigen moeten daardoor beter gefilterd worden. De tips worden nu geleverd in vier verschillende maten, waaronder het nieuwe SS voor heel kleine oren. Ze zijn gemaakt van polyurethaanschuim dat ruis in het hoge frequentiebereik vermindert en zorgt voor meer comfort.

Een relatief zwak punt van de WF-1000XM4 was de gesprekskwaliteit. Ook die heeft Sony aangepakt. Dankzij een noise cancelling AI-algoritme komt je stem als het goed is helder en natuurlijk over, zelfs in een rumoerige omgeving of als het buiten flink waait.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Sony WF-1000XM5 hebben verder een ergonomisch ontwerp dat moet zorgen voor een stevige en stabiele pasvorm. Ze zijn 25 procent kleiner én 20 procent lichter dan de vorige generatie, waardoor je ze comfortabeler voor lange tijd kunt dragen. Dat mag ook in de regen, want deze dopjes zijn met een IPX4-classificatie bestand tegen een flinke plens water.

Betere geluidkwaliteit, nieuwe snufjes

De geluidskwaliteit blijft natuurlijk het belangrijkste aspect van oordopjes. Dankzij een speciaal ontworpen Dynamic Driver X voor de weergave van hoge frequenties laten de WF-1000XM5 volgens Sony rijker en meer gedetailleerd geluid horen. Je geniet van nauwkeurige 24-bit audioverwerking en hoogwaardige analoge versterking.

Er is ondersteuning aanwezig voor High-Resolution Audio die gecomprimeerde digitale muziek in realtime nog beter maakt. Daarnaast zijn de oordopjes voorzien van 360 Reality Audio, waardoor je midden in de muziek of film lijkt te zitten. Head tracking-technologie past het geluid automatisch aan je bewegingen aan.

Ook bevatten de dopjes nieuwe sensoren en ruimtelijke geluidstechnologie voor Augmented Reality-games. Dakzij Multipont Connect verbind je de WF-1000XM5 bovendien met twee apparaten tegelijk, waar je naadloos tussen kunt wisselen.

Accuduur en verkrijgbaarheid

Op een volledige lading gaan de oordopjes maximaal twaalf uur mee of acht uur als je de actieve ruisonderdrukking inschakelt. Met de inbegrepen case kun je ze nog eens twee keer helemaal opladen. Je hebt dus maximaal 36 uur muziek op zak. Dankzij de nieuwe snellaadfunctie kun je na drie minuten laden alweer een uur verder luisteren. Ook draadloos accusap tanken is mogelijk.

De Sony WF-1000XM5 zijn officieel verkrijgbaar vanaf augustus, al noemt Sony geen precieze datum. Ze kosten zoals gezegd 320 euro. Je kiest uit de kleuren zwart en zilver.

Binnenkort lees je op deze website een review van de Sony WF-1000XM5. Houd onze website dus in de gaten, schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief, volg ons via Google Nieuws of download de gratis Android Planet-app!

Lees het laatste nieuws over Sony: