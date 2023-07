Officieel: Sony kondigt WF-1000XM5 oordopjes op 24 juli aan

Na maanden van geruchten is eindelijk duidelijk wanneer de presentatie van de Sony WF-1000XM5 oordopjes plaatsvindt. We hoeven niet lang meer te wachten, want de premium dopjes zien al op 24 juli het levenslicht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Presentatie Sony WF-1000XM5 op 24 juli

Liefhebbers van muziek en goede actieve ruisonderdrukking kijken er al maanden naar uit: de presentatie van de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes. Dat geduld wordt eindelijk beloond. Op 24 juli kondigt Sony zijn nieuwe topdopjes aan.

Dat blijkt uit een teaser die het Japanse bedrijf zelf op Twitter plaatste. De woorden ‘The best silence drops’ wijzen erop dat Sony de ruisonderdrukking nog verder heeft verbeterd. De vorige versie, de Sony WF-1000XM4, staan er ook al om bekend dat ze geluiden van buitenaf erg goed weg kunnen filteren. Daardoor geniet je in alle rust van je favoriete artiesten of podcasts.

Een paar maanden geleden lekten er al foto’s van de Sony WF-1000XM5. Toen bleek dat de in-ear dopjes kleiner worden dan de voorgangers. Daardoor zouden ze comfortabeler moeten zijn om te dragen. Ook het meegeleverde oplaaddoosje zou iets compacter worden, zodat je hem makkelijker in je zak stopt.

Volgens geruchten gaan de oordopjes weer zo’n acht uur mee op een acculading. Met het genoemde doosje laad je ze nog eens twee keer helemaal op. In totaal heb je dus 24 uur muziek bij je. De Sony WF-1000XM5 zouden sneller accusap tanken dan voorheen: na drie minuten laden kun je alweer een uur muziek luisteren. Draadloos opladen is ook mogelijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hogere prijs

Deze oordopjes behoren straks tot de top van de markt. Sony verbetert het geluid waarschijnlijk ook en ze beschikken bijvoorbeeld over sensoren die de klanken afstemmen op de vorm van jouw oren.

Daar betaal je wel voor, want de Sony WF-1000XM5 worden bepaald niet goedkoop. Volgens geruchten hebben ze een adviesprijs van 319,99 euro. Dat is 40 euro meer dan hun voorgangers, die twee jaar geleden op de markt kwamen. Inmiddels koop je deze WF-1000XM4 voor heel wat minder: € 197,-

Heb je liever een koptelefoon die je óver je oren draagt? Lees dan onze review van de Sony WH-1000XM5.

Op Android Planet schrijven we regelmatig over nieuwe oordopjes. Niets missen? Houd de website dan in de gaten, schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief, volg ons via Google Nieuws of download de gratis Android Planet-app!

Lees het laatste nieuws over Sony: