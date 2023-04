Sony WF-C700N officieel: actieve ruisonderdrukking voor 130 euro

Sony heeft zijn nieuwste draadloze oordopjes onthuld: de WF-C700N. De oordoppen verbinden snel via bluetooth met je smartphone, filteren omgevingsgeluid weg en zijn in te stellen naar jouw voorkeur. Lees hier alles.

Sony lanceert WF-C700N-oordopjes

Het aanbod van draadloze oordopjes groeit enorm. Van een paar tientjes tot meer dan 200 euro; er is genoeg om te kiezen. Met de nieuwe Sony WF-C700N biedt de fabrikant een totaalpakket, want er is actieve ruisonderdrukking aanwezig en handige verbindingsopties.

De WF-C700N’s hebben een herkenbaar ontwerp en zijn beschikbaar in vier kleuren: zwart, wit, groen en paars. Het gaat om een in-ear-ontwerp, wat betekent dat de dopjes een beetje je oren in gaan. Je krijgt verschillende rubberen opzetstukjes voor een goede pasvorm. De oordopjes zijn IPX4-waterbestendig en kunnen daardoor tegen een lichte regenbui of een beetje zweet tijdens het sporten.

Op de zijkant van de Sony’s zit een knop om media te bedienen, de Google Assistent op te roepen en de actieve ruisonderdrukking in en uit te schakelen. De actieve ruisonderdrukking vermindert omgevingsgeluid. Dat is handig op bijvoorbeeld een druk kantoor, tijden het studeren of op straat.

Spreek je iemand aan, dan schakelen de oordopjes automatisch over naar transparantie-modus. Zo hoor je de omgeving juist door de oordopjes heen.

Verbinden, batterij en laden

De oordopjes verbinden via bluetooth met je apparaten. Dit doen ze extra snel met dank aan Google Fast Pair. Zodra je de oplaadcase opent, verbinden de oordopjes met je Android-telefoon. Ook ondersteunen de WF-C700N’s multipoint, wat betekent dat je met twee apparaten tegelijk verbindt. Daarmee schakelen ze automatisch over van bijvoorbeeld je laptop naar je telefoon als je een belletje krijgt.

De WF-C700N’s gaan maximaal 10 uur mee op één acculading, mits je actieve ruisonderdrukking uitzet. Zet je deze wel aan, dan houd je 7,5 uur luistertijd over. Je laadt de oortjes op via de bijgeleverde case.

Deze zorgt voor nog eens 7,5 uur luistertijd. Zijn je oortjes leeg, dan heb je na 10 minuten laden genoeg accusap voor 60 minuten muziek luisteren. De oplaadcase is via een usb-c-kabeltje op te laden.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe oordopjes van Sony hebben een adviesprijs van 129 euro. Je bestelt de oordopjes bij verschillende aanbieders. Voor een actueel overzicht van prijzen check je de Android Planet-prijsvergelijker hieronder.

Sony is actief op de smartphonemarkt met zijn Xperia-lijn. Bij deze telefoons staat fotografie vaak in de schijnwerpers. Dat is niet gek, want de fabrikant is één van de grootste als het gaat om consumentencamera’s.

Sony kennen we ook van de audioproducten. Denk bijvoorbeeld aan de Sony WH-1000XM5-headset en LinkBuds-draadloze oordopjes, die we hebben getest. Ook leuk: onlangs gingen we aan de slag met de Sony Walkman NW-A306. Dat is een moderne Walkman die draait op Android.

