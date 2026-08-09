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‘Sony komt met nieuwe versie van deze legendarische koptelefoon’

Mike Peek
Mike Peek
9 augustus 2026, 10:15
2 min leestijd
‘Sony komt met nieuwe versie van deze legendarische koptelefoon’

Sony werkt volgens geruchten aan een nieuwe versie van de WH-1000XM4. Begin september zou het bedrijf de WH-1000XM4C uitbrengen. Op een paar details na lijkt de koptelefoon identiek aan zijn voorganger.

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‘Sony lanceert binnenkort nieuwe versie WH-1000XM4’

De Sony WH-1000XM4 is één van de beroemdste koptelefoons van de laatste tien jaar. Toen hij in 2020 uitkwam, vonden velen het de beste draadloze hoofdtelefoon van dat moment. Inmiddels is hij opgevolgd door de WH-1000XM5 en vorig jaar door de WH-1000XM6. Hoewel die nog iets betere geluidskwaliteit en actieve ruisonderdrukking bieden, houdt de XM4 een speciaal plekje in het hart van menig audioliefhebber. Vooral het draagcomfort blijft onovertroffen.

Het slechte nieuws is dat hij steeds moeilijker verkrijgbaar is en de prijs de laatste maanden omhoog kroop. Het goede nieuws is dat Sony volgens de website Dealabs werkt aan een nieuwe versie van de WH-1000XM4. Die zou de naam XM4C meekrijgen en op 7 september gepresenteerd worden voor 249,99 euro.

De Sony WH-1000XM4

De technische specificaties van de Sony WH-1000XM4C lijken op papier identiek aan zijn voorganger, met de accuduur als uitzondering. Die gaat omlaag van 38 naar 34 uur. We kunnen overigens niet uitsluiten dat Sony wel kleine veranderingen doorvoert aan de geluidskwaliteit of ruisonderdrukking. Die zou ook het verschil in het uithoudingsvermogen van de batterij kunnen verklaren.

De koptelefoon verschijnt volgens Dealabs in drie kleuren: zwart, zilver en lavendel.

Prijs lijkt hoog, maar zakt mogelijk snel

De Sony WH-1000XM4 kun je momenteel kopen voor € 248,-, maar was lange tijd onder de 200 euro verkrijgbaar. De adviesprijs van 249 euro voor de XM4C lijkt dan ook aan de hoge kant. Zeker als je bedenkt dat de XM5 nu nog maar € 203,76 kost.

De XM5 is echter niet opvouwbaar, wat voor veel mensen een dealbreaker is. Daarnaast zal de XM4C vermoedelijk ook vrij snel in prijs gaan zakken. Het zou ons niet verbazen als je hem binnen een paar maanden voor rond de 175 euro kunt bestellen.

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Bron: Dealabs
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