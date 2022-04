Sony WH-1000XM5 gelekt: dit zijn de verbeteringen van de koptelefoon

Online zijn afbeeldingen én specificaties opgedoken van de Sony WH-1000XM5. Dit is de nieuwste draadloze koptelefoon van het bedrijf, en de opvolger van de populaire WH-1000XM4.

Sony WH-1000XM5 duikt op online

Sony is op de smartphonemarkt nog maar een kleine speler, maar wel een grote naam als het om draadloze koptelefoons gaat. De WH-1000XM4, die je sinds 2020 kan kopen, hoort bijvoorbeeld bij de beste draadloze headsets van dit moment. De Sony-koptelefoons staan vooral bekend om hun uitstekende noise cancelling (actieve ruisonderdrukking).

Nu is duidelijk dat het bedrijf werkt aan een opvolger: de WH-1000XM5. Dit blijkt uit informatie van de website TechnikNews, die naast afbeeldingen ook weet over welke verbeteringen de koptelefoon beschikt. Zo wordt het design aangepast, waardoor de headset wat minimalistischer en strakker oogt. De koptelefoon moet in twee kleuren verschijnen: zwart en zilver.

Een belangrijke verbetering is de accuduur. Volgens de bron gaat de Sony WH-1000XM5 tot 40 uur mee met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Dit is 10 uur langer dan bij de WH-1000XM4. Het opladen – dat gaat via de usb-c-poort – duurt wel een halfuur langer. De Sony-headset zou er 3,5 uur over doen om helemaal vol te zitten.

Meer over de Sony WH-1000XM5

De overige verbeteringen zijn nog iets onduidelijker. Zo krijgt de WH-1000XM5 vermoedelijk twee processoren en drie microfoons die de noise cancelling regelen. Ook de drivers zijn vernieuwd. Verder kun je de Sony-headset draadloos gebruiken via bluetooth 5.2, maar er is ook een koptelefoonaansluiting aanwezig voor als je liever met draad luistert.

Het is onduidelijk wanneer de Sony WH-1000XM5 officieel wordt aangekondigd, maar dit zou volgens TechnikNews niet lang meer duren. Ook weten we niet wat de draadloze headset gaat kosten. Wel wordt het apparaat – net als zijn voorganger – geleverd in een handige case. De WH-1000XM4 lanceerde in augustus 2020 met een adviesprijs van 380 euro. Tegenwoordig kun je ‘m kopen voor 250 euro.

Naast draadloze koptelefoons verkoopt Sony ook oordopjes met actieve ruisonderdrukking. Een voorbeeld hiervan is de Sony WF-1000XM4, die momenteel 199 euro kost. Meer weten? In onze lijst met de beste draadloze oordopjes van 2022 vertellen we je alles over de Sony-headset.

