Sony onthult WH-1000XM5: koptelefoon heeft fris design en hoog prijskaartje

Sony heeft zijn nieuwste, over-ear koptelefoon aangekondigd. De WH-1000XM5 heeft een nieuw design, betere noise cancelling (actieve ruisonderdrukking) en een hoger prijskaartje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony WH-1000XM5 officieel aangekondigd

Sony is nog maar een kleine speler in smartphoneland, maar als het om koptelefoons gaat is het bedrijf wel een grote naam. De fabrikant staat vooral bekend om zijn high-end headsets met uitstekende ruisonderdrukking. Oftewel: de feature waarmee je al het omgevingsgeluid kan wegfilteren.

De nieuwe Sony WH-1000XM5 is de opvolger van de populaire WH-1000XM4, die twee jaar geleden werd uitgebracht. De headset heeft een nieuw design en oogt minimalistisch en ronder. De hoofdband is bovendien aangepast en de oorkussens moeten comfortabeler zitten. De schuifregelaar, waarmee je de hoofdband groter of kleiner maakt, is ‘traploos’. Oftewel: je hoort geen klikjes meer.

De noise cancelling is door Sony flink aangepakt. De headset heeft meer microfoons om omgevingsgeluid op te vangen en beschikt over een nieuwe chip die de ruisonderdrukking weer iets beter maakt. De feature is handig als je op een druk kantoor werkt en je wil concentreren, of bijvoorbeeld in het vliegtuig zit en een film kijkt.

Verder werkt de WH-1000XM5 met twee apparaten tegelijk, zoals je laptop en smartphone. Handig is dat de headset snel schakelt tussen je apparaten. Luister je bijvoorbeeld muziek op je laptop en komt er een telefoongesprek binnen, dan tik je simpelweg op de Sony-koptelefoon om naar je smartphone te schakelen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fast Pair en snel opladen

De Sony WH-1000XM5 is uitgerust met Fast Pair, waardoor je ‘m simpel en snel koppelt met je smartphone. Ook aanwezig is nfc, bluetooth 5.2 en Google Assistent-ondersteuning. Door dat laatste kun je de Assistent taken laten uitvoeren op je telefoon door een stemcommando te geven.

De accuduur is hetzelfde gebleven. Op een volle lading kun je – met bluetooth en noise cancelling ingeschakeld – tot 30 uur de headset gebruiken. Zet je de ruisonderdrukking uit, dan gaat de koptelefoon nog ietsjes langer mee. Handig is de snellaadfunctie: drie minuten opladen is genoeg voor drie uur luistertijd. Leg je de headset tien minuten aan het stroom, dan kun je weer vijf uur lang muziek luisteren.

Duurder

De Sony WH-1000XM5 verschijnt in twee kleuren (zwart en zilver) en ligt deze maand in de winkels. De koptelefoon is met een adviesprijs van 420 euro wel duurder dan zijn voorganger, die werd uitgebracht voor 380 euro.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Sony WH-1000XM5. Houd de website daarom in de gaten, of download de gratis Android Planet-app om op de hoogte te blijven.