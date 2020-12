Sony is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Sony Xperia 1 II in Nederland. Downloaden van de nieuwe software kan op het toestel zelf, via een zogeheten OTA-update.

Downloaden maar: Android 11 voor Sony Xperia 1 II

De update voor Android 11 voor Sony’s huidige vlaggenschip rolde vorige week al uit in Taiwan. Nu is de oversteek gemaakt naar Europa en is de nieuwe software ook hier te downloaden op de Sony Xperia I II.

Downloaden kan direct via een Over The Air-update. Het is slim om dat te doen via een wifi-verbinding, want het updatebestand is vrij fors. De installatie kan even op zich laten duren en het toestel zal daarbij enkele keren opnieuw opstarten.

Je krijgt vanzelf een melding dat de update ook op jouw toestel te downloaden is. Handmatig checken of Android 11 al klaarstaat kan natuurlijk ook. Duik daarvoor het instellingenmenu in en check via het software-tabblad of de update al te zien is.

Zorg er trouwens ook altijd voor dat je een back-up van je smartphone hebt gemaakt. Mocht de update problemen opleveren, dan heb je altijd alle foto’s, documenten en chat-gesprekken achter de hand. Tevens is het slim om het toestel aan de oplader te leggen tijdens het updaten.

Sony en Android 11

In bezit van een ander Sony-toestel, lees dan alles over Sony’s Android 11-updateplannen. Heb je ook ons grote Android 11 update-overzicht al gezien? Daarin vind je info van allerlei andere fabrikanten en toestellen én wanneer de nieuwe software daarvoor uitrolt. Denk daarbij aan merken zoals Xiaomi, Motorola, Nokia en Huawei.

Meer over de Sony Xperia 1 II

De Xperia 1 II is het meest recente vlaggenschip van de fabrikant en is eind februari van dit jaar gepresenteerd. Het toestel bevat een oled-scherm van 6,5 inch met een hoge 4K-resolutie. Op de achterzijde vind je drie 12 megapixel-camera’s en er is 8GB werkgeheugen aan boord. Onder de motorkap ligt de snelle Snapdragon 865-chip, die ook ondersteuning heeft voor 5G.

De batterij is 4000mAh groot, ondersteunt snelladen met 18 Watt en kan ook draadloos worden opgeladen. Het toestel bevat tot slot 256GB uitbreidbaar geheugen en een koptelefoonaansluiting. Sony bracht het toestel op de markt voor 1199 euro, maar inmiddels is de prijs flink gezakt. Ons oordeel over dit vlaggenschip check je in de Sony Xperia 1 II review, of in onderstaande video.

Heb jij de Android 11-update ook binnen op je Xperia 1 II? Wat valt je op en wat vind je ervan? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Bedankt voor de tip en screenshots Ramon en Huub!