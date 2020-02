Sony heeft zijn nieuwe vlaggenschip onthuld: de Xperia 1 II. Het toestel lijkt aan de buitenkant veel op zijn voorganger, maar introduceert wel diverse verbeteringen. Lees hier alles over de smartphone.

Sony Xperia 1 II officieel gepresenteerd

Het nieuwe vlaggenschip van de Japanse fabrikant heet de Xperia 1 II en focust zich voornamelijk op de camera. Op de achterkant zitten – net als bij de Xperia 1 van vorig jaar – drie camera’s. Hierbij gaat het om een primaire camera, telelens voor 3x optische zoom en een groothoeklens. Alledrie de camera’s schieten foto’s in 12 megapixel en een Time of Flight-sensor maakt het plaatje compleet.

De Xperia 1 II heeft snellere autofocus die ook werkt met dieren en introduceert een Pro-modus voor het maken van foto’s en video’s. Hierbij heb je de opties die ook op de Sony Alpha-systeemcamera’s te vinden zijn, waardoor je veel mogelijkheden hebt om het perfecte plaatje vast te leggen. Op de voorkant zit overigens een 8 megapixel-frontcamera, die je gebruikt voor selfies en om te videobellen.

Het design van de Sony Xperia 1 II lijkt op dat van zijn voorganger. Het toestel heeft opnieuw een glazen behuizing en een scherm van 6,5 inch, dat een beeldverhouding van 21 bij 9 heeft. Hierdoor is het display langgerekter dan bij veel andere Android-smartphones. Het scherm heeft een oled-paneel en hoge 4K-resolutie, en alleen aan de boven- en onderkant zit een dunne randen.

De specificaties op een rijtje

Sony heeft ook de interne hardware van de Xperia 1 II verbeterd. Zo beschikt de smartphone over de nieuwe Snapdragon 865-chip met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Dat laatste is uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje. Ook 5G-ondersteuning is aanwezig. Verder is de accu met 4000 mAh een stuk groter dan bij de Xperia 1 (3330 mAh) en wordt draadloos opladen nu ondersteund. Snelladen gaat met 18 Watt, waardoor de telefoon na een halfuur opladen voor de helft vol zit.

Opvallend: de Sony Xperia 1 II beschikt over een koptelefoonaansluiting, terwijl deze poort bij zijn voorganger juist ontbrak. De behuizing is stof- en waterdicht en de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en fungeert tevens als aan/uit-knop. Hieronder zetten we de belangrijkste specs van de Sony Xperia 1 II voor je op een rijtje.

6,5 inch-oled-scherm met 4K-resolutie en HDR

Drie 12 megapixel-camera’s achterop met nieuwe Pro-functies

Snapdragon 865-chip met 8GB werkgeheugen

256GB aan uitbreidbare opslagruimte

Ondersteuning voor 5G

Draait op een kale versie van Android 10, met een paar Sony-apps

4000 mAh-accu: snelladen met 18 Watt en snel draadloos opladen

Usb-c-poort, koptelefoonaansluiting keert terug

Uit de doos draait de Sony Xperia 1 II op een bijna kale versie van Android 10, met slechts een aantal kleine aanpassingen van de fabrikant. Sony belooft de smartphone twee jaar lang te voorzien van Android-updates en maandelijks beveiligingsupdates uit te brengen. Dit betekent dat de smartphone sowieso kan rekenen op upgrades naar Android 11 en 12.

Sony Xperia I 11 release en prijs

Sony laat weten dat de Xperia 1 II vanaf het einde van dit voorjaar verkrijgbaar is. Het toestel kost in de Benelux 1199 euro en is daarmee nog wat duurder dan de Xperia 1 van vorig jaar (949 euro). Het toestel komt in twee kleuren: zwart en paars.

