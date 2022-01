Android 12 voor Sony Xperia 1 III en 5 III rolt nu uit

Het wachten is voorbij: de Android 12 update voor de Sony Xperia 1 III en 5 III is nu beschikbaar. Daarmee zijn het de eerste toestellen van de fabrikant die gebruikt kunnen worden met de nieuwe software.

Downloaden: Android 12 voor Sony Xperia 1 III en 5 III

Dat Android 12 eraan kwam voor de Sony Xperia 1 III en de Sony Xperia 5 III wisten we al. Vorige week publiceerde de fabrikant een informatiepagina over de update. Daarmee behoren de tweede toestellen tot de eerste waarop je met de nieuwe software aan de slag kunt. Onder andere Samsung en natuurlijk Google, rollen de nieuwe versie al uit voor enkele van hun toestellen.

Dat gaat via een zogenaamde ota-update, oftewel over the air. Je kunt de update dus direct op je smartphone zelf installeren. Gebruik daarvoor altijd wel even een wifi-verbinding, want het gaat om behoorlijk grote bestanden. Zorg er ook voor dat je toestel aan de oplader hangt zodat hij niet uitvalt. Tijdens het installatieproces kan je telefoon een paar keer opnieuw opstarten.

Sony Xperia 1 III

De Sony Xperia 1 III en Xperia 5 III geven vanzelf een seintje als de Android 12-update klaarstaat, maar natuurlijk kun je ook handmatig checken of hij er al is. Pak daarvoor je toestel erbij en open de instellingen, open het software-tabblad en check of je de update kunt downloaden.

Voordat je de update installeert, is het verstandig om een back-up van je smartphone te maken. Zo heb je altijd een kopie van je gegevens, foto’s en documenten als er onverhoopt iets misgaat tijdens het updateproces.

Dit moet je weten over Android 12

Android 12 is een grote update en dat komt vooral door het compleet nieuwe design. Google noemt het ontwerp ‘Material You‘. Zoals de naam al verklapt, is de software vooral persoonlijker. Je hebt meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen en de software is zowel kleurrijker als speelser.

Daarnaast richt Android 12 zich nog meer op privacy. Op het nieuwe Privacy Dashboard kun je allerlei data inzien. Denk hierbij aan welke apps toegang hebben tot je camera en microfoon en welke apps deze smartphone-onderdelen ook echt hebben gebruikt. Zie je permissies staan die je niet vertrouwt of simpelweg niet nodig vindt? Dan kun je ze gemakkelijk intrekken.

→ Lees meer over alle nieuwe functies op de versiepagina van Android 12

Heb jij een Sony-toestel in handen en al een notificatie gekregen dat de Android 12-update te downloaden is? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

