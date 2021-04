Zojuist is de Sony Xperia 1 III officieel gepresenteerd, samen met de compacte Xperia 5 III. Beide toestellen bieden high-end prestaties, een groot langgerekt scherm en verbeterde camera’s.

Sony Xperia 1 III officieel: 4K en 120Hz

Sony deed het anders dit jaar, want de Xperia 1 III, Xperia 5 III en Xperia 10 III zijn op hetzelfde moment aangekondigd. Op zoek naar het beste van het beste? Dan moet je bij de Sony Xperia 1 III zijn. Met het oled-scherm van 6,5 inch, hoge 4K-resolutie en maximale ververssnelheid van 120Hz is het de enige in zijn soort.

Er zijn verschillende opties aan boord om het scherm zo af te stellen zoals jij wil. Denk daarbij aan de witbalans of het contrast. Ook de kleurreproductie is goed in orde, iets dat Sony heeft afgekeken van zijn monitoren en televisies. Muziek luisteren kan via de koptelefoonaansluiting of de verbeterde stereospeakers.

Dat alles is verpakt in een zwarte of paarse behuizing, die bestaat uit mat glas en een frame van metaal. Op het scherm is een laagje Gorilla Glass Victus aanwezig. Het toestel is bovendien stof- en waterdicht dankzij de officiële IP68-certificering.

High-end hardware

Uiteraard vinden we de snelle Snapdragon 888-chip in het toestel, met ondersteuning voor 5G. Er is 12GB RAM aan boord en 256GB uitbreidebare opslag. De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en de fabrikant levert een 30 Watt-snellader mee. Daarmee zit de accu binnen 30 minuten weer voor de helft vol.

Andere technieken zoals ‘Xperia Adaptive Charging’ zijn ook aanwezig, waarmee de levensduur van de batterij beter wordt. Sony heeft tot slot draadloos opladen toegevoegd, iets wat nog miste bij zijn directe voorganger.

Een fysieke vingerafdrukscanner is geplaatst aan de rechterzijkant van het toestel. Het toestel meet 165 x 71 x 8,2 millimeter en weegt 186 gram.

Flink verbeterde camera’s

Ook op cameragebied trekt Sony alles uit de kast. In de Xperia 1 III vind je een selfiecamera en drie sensoren op de achterkant van elk 12 megapixel. Het tracken van objecten is flink verbeterd, waardoor je altijd een scherpe foto maakt en ook is er samengewerkt met camerafabrikant Zeiss.

Het toestel heeft daarnaast een variabele telelens, waarmee je de brandpuntafstand kunt aanpassen van 70 millimeter tot 105 millimeter. Hoe kleiner dit is, hoe meer je in beeld hebt. Hoe hoger het getal, hoe meer je dus bent ingezoomd.

Je vindt twee camera-applicaties op het toestel, waaronder de Pro-versie. Daarmee kun je alle instellingen handmatig aanpassen om zo het perfecte plaatje te schieten. Optische beeldstabilisatie is van de partij voor betere en scherpere foto’s en video’s.

Xperia 5 III is kleinere broertje

De Sony Xperia 5 III is ook officieel gepresenteerd en een stuk compacter. Dat toestel heeft namelijk een 120Hz amoled-scherm van 6,1 inch met een lagere full hd-resolutie. Wel heeft ‘ie dezelfde 21:9-beeldverhouding, waardoor het toestel relatief smal is.

We zien daarbij weer de Snapdragon 888-chip, accu van 4500 mAh, koptelefoonaansluiting en stereospeakers. De 5 III heeft een laagje Gorilla Glass 6 op de achterkant en is stof- en waterdicht.

Beide toestellen bevatten nog geen notch of gaatje in het scherm, maar een smalle bezel waarin de sensoren en selfiecamera zijn geplaatst. Op de achterkant van de Xperia 5 III zitten drie camera’s met elk hun unieke eigenschappen.

De Sony Xperia 1 III en Xperia 5 III draaien allebei op Android 11. De fabrikant geeft geen details over het updatebeleid van beide toestellen. In de praktijk komt het er bij Sony vaak op neer dat je twee jaar versie- en beveiligingsupdates krijgt. Dat zou betekenen dat we in de toekomst Android 12 en Android 13 gaan zien.

Release en prijs Sony Xperia I III

De Sony Xperia 1 III is vanaf het begin van de zomer verkrijgbaar in de Nederland. Je hebt de keuze uit twee kleuren: in het zwart en paars. De prijs wordt pas op een later moment bekendgemaakt. Zijn directe voorganger, de Xperia 1 II, kostte bij release 1199 euro.

Ook de Sony Xperia 5 III ligt vanaf de zomer in de winkels, komt op de markt in het zwart en groen en de adviesprijs is tevens onbekend. De Sony Xperia 5 II werd in september 2021 gepresenteerd voor 899 euro.

