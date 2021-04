Sony gaat op 14 april nieuwe smartphones aankondigen, zo laat het bedrijf weten. Waarschijnlijk krijgen we de Xperia 1 III te zien, mogelijk samen met de Xperia 10 III.

Sony Xperia 1 III presentatie op 14 april

Sony Mobile maakt via Instagram bekend dat op 14 april een online evenement plaatsvindt, waar nieuwe Xperia-telefoons worden aangekondigd. De presentatie gaat die dag om 9.30 uur Nederlandse tijd van start. De onthulling is dan te volgen via het YouTube-kanaal van Sony.

De verwachting is dat het bedrijf op 14 april de Xperia 1 III aankondigt, een nieuwe high-end smartphone. Het vlaggenschip volgt de Xperia 1 II van vorig jaar op, maar mogelijk krijgen we ook een goedkoper toestel te zien. Naar verluidt werkt de fabrikant aan de Xperia 10 III, die eerder opdook in gelekte renders.

Van de Xperia 1 III zijn ook afbeeldingen en specificaties opgedoken. Zo lijkt het erop dat het design nauwelijks wordt aangepast, waardoor de telefoon opnieuw een groot old-scherm krijgt met een beeldverhouding van 21 bij 9. Sony maakt mogelijk wel de schermranden kleiner, waardoor de Xperia 1 III een fractie compacter is dan zijn voorganger.

Nieuwe camera’s en Snapdragon 888

Volgens geruchten wil Sony een periscopische zoomlens toevoegen aan zijn nieuwe vlaggenschip. Deze feature, die we kennen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra, zorgt ervoor dat je veel verder kan inzoomen bij het maken van foto’s, maar dan niet inlevert op kwaliteit. Verdere details over de camera’s ontbreken nog.

Verder zou de Sony-smartphone voorzien zijn van een Snapdragon 888-chip, de snelste processor die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Ook is er mogelijk 12GB een werkgeheugen, 256GB aan opslagruimte en een grote 5000 mAh-accu aanwezig. Wat de Xperia 1 III gaat kosten en of (en wanneer) ‘ie ook in Nederland wordt uitgebracht, is onduidelijk. Daar horen we op 14 april hoogstwaarschijnlijk meer over.

