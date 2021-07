Sony Xperia 1 III kost 1299 euro en is vanaf 15 juli te bestellen

De Sony Xperia 1 III, het nieuwste vlaggenschip van de fabrikant, is binnenkort in Nederland te koop. Voor de smartphone betaal je wel een flink bedrag, want de adviesprijs bedraagt maar liefst 1299 euro.

Lees verder na de advertentie.

Sony Xperia 1 III release in Nederland

Sony kondigde de Xperia 1 III al een tijdje geleden aan, maar toen wisten we niet wat de smartphone zou kosten en wanneer ‘ie zou verschijnen. Daar komt nu verandering in, want Sony maakt bekend dat de high-end smartphone vanaf 15 juli te bestellen is in Nederland. De adviesprijs bedraagt 1299 euro en daarmee hoort de Xperia 1 III tot de duurste Android-telefoons van dit moment.

Andere vlaggenschepen, zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro en Oppo Find X3 Pro, zijn goedkoper dan de nieuwste Sony-smartphone. De Xperia 1 III verschijnt in twee kleuren: matzwart en paars. Als je het toestel pre-ordert, krijg je een Sony WH-1000XM3 cadeau. Dit is een draadloze koptelefoon met noise cancelling, die los ongeveer 200 euro kost.

Over de Sony Xperia 1 III

De Sony Xperia 1 III beschikt over erg goede specificaties, zoals je van een smartphone in deze prijsklasse zou verwachten. De opvolger van de Xperia 1 II heeft een 6,5 inch-scherm met een hoge 4K-resolutie (3840 bij 1644 pixels) en 120Hz-ondersteuning. Hierdoor zien beelden er superscherp en erg vloeiend uit. Het scherm heeft geen notch of cameragat, maar Sony kiest voor dunne randen aan de boven- en onderkant.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 888-processor, de snelste chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Ook aanwezig is 12GB aan werkgeheugen, 256GB aan opslagruimte, een 4500 mAh en snelladen met maximaal 30 Watt. Hierdoor zit de batterij na een half uur weer voor de helft vol. Draadloos en omgekeerd draadloos opladen zitten ook op de Xperia 1 III. Het toestel draait op Android 11.

Een opvallende feature van de Sony Xperia 1 III is de variabele telelens. Hiermee kan de smartphone op verschillende niveau’s inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Bij andere Android-toestellen staat de optische zoom ‘vast’ op bijvoorbeeld 3x of 5x, en als je maar tot bijvoorbeeld 2x wil zoomen wordt alsnog digitale zoom toegepast. Daardoor is de fotokwaliteit alsnog iets minder goed.

Android Planet publiceert later deze maand een uitgebreide review van de Sony Xperia 1 III. Houd onze website in de gaten, of check de Android Planet-app en dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Het laatste nieuws over Sony: