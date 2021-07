Sony Xperia 1 III (van 1299 euro) krijgt maar twee jaar Android-updates

De Sony Xperia 1 III, een nieuwe high-end smartphone die sinds kort in Nederland te koop is, krijgt slechts twee jaar aan Android-updates. Dat is (veel) minder dan de meeste toestellen in deze prijsklasse.

De laatste dagen is er nogal wat ophef ontstaan rondom het updatebeleid voor de Sony Xperia 1 III. De nieuwe smartphone zou maar één grote Android-upgrade krijgen (naar Android 12) en daarnaast twee jaar beveiligingspatches. Sony ontkent dit nu en zegt dat het toestel twee jaar volledig wordt ondersteund met software-updates.

Dit betekent dat de Xperia 1 III waarschijnlijk zowel een upgrade krijgt naar Android 12 als 13. De kleinere (maar minstens zo belangrijke) Android-beveiligingsupdates verschijnen ook twee jaar lang en Sony brengt deze vaak maandelijks uit. Hierdoor blijft de telefoon beschermd tegen lekken en andere kwetsbaarheden in het mobiele besturingssysteem.

Desondanks valt het updatebeleid van Sony voor zijn nieuwe vlaggenschip behoorlijk tegen. Samsung voorziet zijn smartphones bijvoorbeeld van drie grote Android-updates en vier jaar aan beveiligingspatches. OnePlus maakte onlangs bekend dat duurdere telefoons (vanaf de OnePlus 8) ook drie Android-versie-updates krijgen. Daarmee zijn de toestellen van Sony sneller verouderd en lopen ze straks belangrijke nieuwe functies mis.

Meer over de Sony Xperia 1 III

De Xperia 1 III is het nieuwste toptoestel van Sony met een adviesprijs van maar liefst 1299 euro. Daarmee behoort de Xperia 1 III tot de allerduurste Android-telefoons van dit moment. De smartphone heeft een groot scherm van 6,5 inch met een hele hoge 4K-resolutie. Ook is het display voorzien van een 120Hz-ververssnelheid, waardoor beelden erg vloeiend ogen.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 888-processor met 5G-ondersteuning, 12GB aan werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4500 mAh-accu. Laatstgenoemde kan snel opladen met 30 Watt, waardoor de batterij in een halfuur voor ongeveer de helft vol zit. Draadloos opladen is ook mogelijk, net als omgekeerd draadloos laden om bijvoorbeeld je oordopjes van stroom te voorzien.

Opvallend aan de Sony Xperia 1 III zijn de camera’s. Het toestel heeft een ‘variabele telelens’ wat betekent dat je op meerdere zoomniveau’s scherpe beelden kunt maken. De hoofdcamera maakt foto’s van 12 megapixel en de groothoeklens doet dit ook in 12 megapixel.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de nieuwe Sony-telefoon. Volg daarom onze website, of check de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en de Android Planet-app.

