Sony heeft de Xperia 1 III en Xperia 5 III geïntroduceerd als opvolgers van de Xperia 1 II en 5 II. Op welke punten verschillen de toestellen van hun voorgangers? In deze vergelijking lees je de drie belangrijkste verschillen, ook tussen de Xperia 5-telefoons.

Sony Xperia 1 III vs Xperia 1 II: een vergelijking

Sony presenteerde de Xperia 1 III en Xperia 5 III officieel half april en start ‘begin deze zomer’ met de verkoop. Het is nog niet bekend hoe duur de toestellen zijn, dus op dat punt kunnen we ze niet vergelijken met de Xperia 1 II en Xperia 5 II.

De specificaties maken wel drie andere interessante verschillen duidelijk. In deze Sony Xperia 1 III vs Xperia 1 II-vergelijking zetten we die verschillen op een rij. En omdat de Xperia 1 III veel lijkt op de Xperia 5 III, nemen we de 5-serie ook mee.

1. Betere (zoom)camera

De belangrijkste verbetering van de Xperia Mark III-serie zijn de camera’s. Net als de Mark II-reeks hebben de toestellen drie 12 megapixel-camera’s op de achterkant voor reguliere plaatjes, wijde groothoekbeelden en ingezoomde kiekjes. De technische aspecten van de cameralenzen zijn veranderd, wat met name de zoomkwaliteit moet verbeteren.

In plaats van een gebruikelijke telelens voor een paar keer zoom zonder kwaliteitsverlies, gebruiken de Xperia 1 III en 5 III namelijk een periscoopcamera. Die zit in een aantal dure smartphones, maar niet in de vorige Xperia-toestellen. Een primeur voor de Xperia Mark III-serie is dat de periscoopcamera zelf kan wisselen tussen drie en vijf keer optische zoom. Andere smartphones kunnen dit niet en hebben twee zoomcamera’s nodig. Een voorbeeld hiervan is de Samsung Galaxy S21 Ultra.

De Xperia 1 III en 5 III moeten dus betere ingezoomde plaatjes schieten dan hun voorgangers. Ze kunnen het beeld ook dichterbij halen: tot twaalf keer. Dit gaat via een combinatie van optische en digitale zoom. De kwaliteit gaat dan dus meer achteruit.

Op de Xperia 1 III zit ook een Time of Flight (ToF)-sensor om nauwkeuriger de afstand tot een persoon of object te meten. Die ToF-sensor vind je ook in zijn voorganger, maar niet in de Xperia 5-serie.

2. Grotere accu’s laden sneller op

Een welkome verbetering zijn de grotere accu’s in de Xperia 1 III en Xperia 5 III. Beide toestellen hebben een 4500 mAh-accu. In de Mark II-serie tref je 4000 mAh-batterijen aan. Dankzij de grotere accu’s moeten de nieuwe smartphones het dus langer volhouden.

Ook prettig is dat Sony krachtigere opladers meelevert, waardoor de nieuwste toestellen sneller opladen. In het doosje van de Xperia 1 III en 5 III zit een 30 Watt-oplader. Bij de vorige generatie krijg je slechts een 18 Watt-stekker. Het is sowieso fijn dat Sony een adapter meelevert, want bij de iPhone 12-serie en Samsung Galaxy S21-reeks is die uit milieu-overwegingen weggelaten.

Het draadloos opladen is niet veranderd. De Xperia 1 III ondersteunt dit, net als zijn voorganger. De Xperia 5 III mist de feature, ook net als zijn voorganger.

3. Krachtigere hardware

Uiteraard heeft Sony de hardware van de nieuwe Xperia 1 en 5 ook op andere punten verbeterd. Zo draaien de smartphones op de nieuwste Qualcomm Snapdragon 888-processor, die weer wat sneller en energiezuiniger is dan de Snapdragon 865-chip in de Xperia 1 II en 5 II.

In de Xperia 1 III zit bovendien 12GB werkgeheugen, tegenover 8GB in zijn voorganger. Dankzij het grotere werkgeheugen kan de smartphone meer apps en games op de achtergrond actief houden en dus sneller multitasken. In de Xperia 5 III zit nog steeds 8GB.

Sony levert de Xperia 5 III met 128 of 256GB geheugen en zet 256GB in de Xperia 1 III. Dit is identiek aan de vorige reeks.

Meer over Sony Xperia-toestellen

Sony lanceert de Xperia 1 III en 5 III begin deze zomer in Nederland voor nog onbekende adviesprijzen. Het duurt dus nog even voordat je de toestellen kan kopen. Wil je niet wachten, dan zijn de Xperia 1 II en Xperia 5 II het overwegen waard. Een losse Xperia 1 II kost minder dan 900 euro en voor de Xperia 5 II betaal je los zo’n 650 euro. Natuurlijk kun je beide toestellen ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.

Eerst meer weten? Hier lees je onze Sony Xperia 1 II review en we hebben ook een review van de Xperia 5 II geschreven. Check ook onze videoreview van de Xperia 1 II.

