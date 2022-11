Sony begint met uitrol Android 13 voor Xperia 1 IV en 5 IV

De Sony Xperia 1 IV ontvangt vanaf nu Android 13, net zoals de Xperia 5 IV. De uitrol is namelijk begonnen aldus het bedrijf, maar Nederlandse meldingen hebben we nog niet gezien.

Sony heeft via social media aangekondigd dat het is begonnen met de uitrol van Android 13 voor twee van hun toestellen. Het gaat om twee high-end smartphones in de vorm van de Xperia 1 IV en Xperia 5 IV. Details over de update, bijvoorbeeld in welke regio’s de software uitrolt, is echter niet genoemd. Ook hebben wij nog geen Nederlandse of Belgische gebruikers gehoord die de software al kunnen downloaden.

Verdere details over de grootte van het software-pakket zijn dus ook nog onbekend. Krijg je een notificatie, dan raden we het altijd wel aan om deze te downloaden via een stabiele wifi-verbinding. Zorg er natuurlijk ook altijd voor dat je een goede back-up hebt van al je gegevens.

Wil je zelf kijken of Android 13 toch al klaarstaat voor jouw Xperia-smartphone? Duik dan even de instellingen in, tik op ‘over deze telefoon’ en zoek naar software-updates.

Nieuwe functies van Android 13

Android 13 is een relatief kleine update en borduurt vooral voort op Android 12. Zo kent het Material You-design nog meer functies en wordt er nog meer ingezet op privacy en veiligheid. Meer weten over de software, check dan onze Android 13 review.

Heb je geen Sony op zak, maar een ander toestel en ben je benieuwd wanneer jij de nieuwe software-update kunt verwachten? Bekijk dan het grote Android 13 update-overzicht van Android Planet.

Wij hebben beide Sony-toestellen natuurlijk ook uitvoerig getest. In onze twee recensies lees je precies wat we van de beide grootmachten vinden. Over de Xperia 1 IV waren we wel, onder andere door de immens hoge prijs, een stuk minder te spreken dan de 5 IV.

