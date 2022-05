Sony onthult Xperia 1 IV en Xperia 10 IV: specificaties, prijzen en release

We hebben er even op moeten wachten, maar Sony heeft twee smartphones uit de doeken gedaan. Het gaat om de (extreem dure) Xperia IV en goedkopere Xperia 10 IV. Lees hier alles over de gloednieuwe telefoons.

Sony Xperia IV officieel gepresenteerd

Het was alweer even geleden dat Sony voor het laatst nieuwe smartphones aankondigde. Het bedrijf kwam in april 2021 met de Xperia 1 III en nu is de opvolger onthuld. De telefoon heet – zoals je waarschijnlijk wel verwacht – de Xperia 1 IV en hij introduceert verschillende verbeteringen.

Het toestel is bijvoorbeeld sneller dan zijn voorganger, dankzij de Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de snelste mobiele chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Daar prikt Sony 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte bij, wat ruim voldoende is om alle apps en games moeiteloos te draaien.

De Xperia 1 IV is IP65/68-gecertificeerd en daardoor stof- en waterdicht, net als veel andere Sony-telefoons. Daardoor kun je de telefoon prima gebruiken tijdens een flinke regenbui, en hoef je je geen zorgen te maken als je ‘m in het toilet laat vallen. De telefoon wordt bovendien beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus, dat krasjes en barsten voorkomt. Opvallend: de telefoon heeft nog een koptelefoonaansluiting voor je bedrade headsets.

Beter scherm en scherpere foto’s

Het scherm van de Xperia 1 IV is verbeterd en volgens Sony 50 procent helderder dan bij de Xperia 1 III. Dat is handig voor gebruik buitenhuis, als de zon flink schijnt. Het display is daarnaast 6,5 inch groot, heeft een erg hoge 4K-resolutie, hdr-ondersteuning (voor realistische beelden) én 120Hz-ververssnelheid.

Het scherm heeft trouwens – net als de eerdere Xperia 1-telefoons – geen notch of cameragat, maar dunne balken aan de boven- en onderkant. Het scherm wordt hierdoor niet onderbroken. Verder zien we opnieuw een beeldverhouding van 21 bij 9, waardoor je films in volledig formaat op het toestel kan kijken. Je ziet dan geen zwarte vlakken in beeld.

Op de achterkant zitten drie camera’s van 12 megapixel. De lenzen moeten voornamelijk betere foto’s maken bij mindere lichtomstandigheden. De telelens is variabel, wat betekent dat je de brandpuntafstand kunt aanpassen van 85 tot 125 millimeter. Hoe kleiner dit geval is, hoe meer je in beeld hebt. Is het getal hoger, dan zoom je dus meer in.

Dan de accu van de Sony Xperia 1 IV. Die is groter geworden: 5000 mAh tegenover de 4500 mAh in de Xperia 1 III. Het toestel kan snelladen, waardoor je na een half uur aan het stroom weer een halfvolle batterij hebt. Draadloos opladen is ook mogelijk, maar dit gaat wel een stuk langzamer. Sony levert geen oplader mee met de Xperia 1 IV.

Updatebeleid

Sony laat ook weten hoe het met het updatebeleid voor de Xperia 1 IV zit. De smartphone draait op Android 12 en krijgt twee grote versie-updates, oftewel: naar Android 13 en 14. Daarnaast brengt het bedrijf drie jaar lang beveiligingspatches uit voor het toestel.

Sony Xperia 10 IV officieel

Sony onthult ook de Xperia 10 IV, een midrange smartphone die vooral opvalt door de compacte behuizing. De nieuwe telefoon heeft een scherm van slechts 6 inch, weegt maar 161 gram en heeft desondanks een forse 5000 mAh-accu. Volgens Sony is de Xperia 10 IV de lichtste 5G-telefoon van dit moment.

De Xperia 10 IV wordt aangedreven door een Snapdragon 695 5G-processor, die minder snel is dan de chip in de Xperia 1 IV. Wel heeft de smartphone – net als zijn duurdere broer – een waterdichte behuizing, koptelefoonaansluiting, slimme oplaadfunctie om de accu te sparen en drie camera’s achterop.

Waar de Xperia 1 IV is bedoeld voor liefhebbers van foto- en videografie, heeft de Xperia 10 IV minder uitgebreide functies. Wel beschikt de hoofdcamera over optische beeldstabilisatie, waardoor bewegingsonscherpte wordt gecorrigeerd. De nachtmodus is ook door Sony verbeterd, zodat je ‘s avonds mooiere foto’s krijgt. Verder zien we een groothoeklens en telelens om uit- en in te zoomen.

Release en prijzen

De Sony Xperia 1 IV is vanaf half juni te koop in Nederland voor maar liefst 1399 euro. Daarmee behoort de smartphone bij de allerduurste Android-telefoons van dit moment. Daarmee is de nieuwste Xperia ook nog eens duurder dan zijn voorganger, die een adviesprijs had van 1299 euro. De Xperia IV komt in drie verschillende kleuren: zwart, wit en paars.

Ook de Xperia 10 IV is duurder geworden. Waar de Xperia 10 III van vorig jaar werd uitgebracht met een prijs van 429 euro, betaal je voor de Xperia 10 IV 499 euro. Net als de nieuwe Xperia 1 is de telefoon vanaf half juni verkrijgbaar. Je kan kiezen uit twee kleuren: zwart en wit.