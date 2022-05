‘Sony Xperia 1 IV kost meer dan voorganger: 1399 euro’

De prijs van de vermeende Sony Xperia 1 IV is bekend. Heb je interesse in het toestel? Houd dan rekening met een flink prijskaartje. Als de informatie klopt, betaal je voor het vlaggenschip maar liefst 1399 euro.

Gerucht: Sony Xperia 1 IV prijs wordt weer hoger

Fabrikant Sony brengt nog maar mondjesmaat toestellen uit, maar vraagt desalniettemin flinke bedragen voor haar smartphones. Zo kostte Sony de Xperia 1 949 euro en moest de Xperia 1 II maar liefst 1199 euro opbrengen. Bij de Sony Xperia I III ging de prijs opnieuw iets omhoog: 1299 euro. Als je dacht dat het daarbij bleef kom je van een koude kermis thuis.

Bekende Twittergebruiker SnoopyTech liet weten dat Sony voor zijn aankomende vlaggenschip maar liefst 1399 euro vraagt. De prijs gaat dus opnieuw omhoog. Het toestel komt volgens de Twitteraar op de markt in de kenmerkende Sony-kleuren: zwart, paars en wit. Hoeveel intern geheugen er precies aan boord is, is onbekend. We gaan uit van 256GB, net als bij zijn voorganger.

Als we die prijs vergelijken met toestellen van de concurrentie, lijkt Sony zich toch echt in de vingers te gaan snijden. Zo heeft de Samsung Galaxy S22 Ultra (met 256GB opslag) een adviesprijs van 1349 euro en is de prijs van de OnePlus 10 Pro met diezelfde hoeveelheid opslag 999 euro. De Xiaomi 12 Pro moet 1099 euro opbrengen en de prijs van de Oppo Find X5 Pro is 1299 euro. Dat zijn allemaal fikse bedragen, maar Sony’s nieuwe smartphone spant de kroon. De grote vraag is dan: waarom zou je in hemelsnaam voor dat toestel kiezen?

Als de gelekte prijs klopt, zijn we benieuwd naar wat het toestel allemaal te bieden heeft. In onze Sony Xperia 1 III review haalden we de prijs namelijk al aan als flink minpunt:

We vonden het vorig jaar al moeilijk om de Xperia 1 II aan te raden en bij de nieuwste Sony-smartphone is dit helemaal zo. De Xperia 1 III steekt in de basis goed in elkaar, maar heeft simpelweg niet genoeg in huis om de torenhoge adviesprijs van 1299 euro te rechtvaardigen.

Voor dat geld verwacht je een Android-toestel dat op alle punten het beste van het beste biedt, en dat is helaas niet het geval. De accuduur valt tegen, de smartphone wordt snel heet, het scherm kan niet heel helder en het updatebeleid van Sony is matig. De Xperia 1 III kan dan nog zo snel zijn en cameratechnisch indrukwekkend in elkaar zitten, maar een goede reden om 1299 euro voor de telefoon uit te geven is er eigenlijk niet.

Presentatie op 11 mei

Volgende week, op woensdag 11 mei, zullen we alles te horen krijgen over het nieuwe Sony-toestel. Op die dag houdt de fabrikant namelijk een online-presentatie. We gaan er vanuit dat we hier ook meer zullen horen over de vermeende Sony Xperia 5 IV en Xperia 10 IV, maar of dat klopt is nog de vraag. SnoopyTech heeft namelijk nog niks concreets gehoord over de opvolger van de Xperia 5 III.

Wel deelde hij nog wat nieuws over de Sony Xperia 10 IV. Dat toestel komt in vier kleuren op de markt: blauw, groen, wit en paars. Ook daarvoor mikt Sony op een flinke prijsverhoging. Waar de Xperia 10 III nog 429 kostte, moet het nieuwe toestel 499 euro opbrengen.

