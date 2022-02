‘Renders Sony Xperia 1 IV gelekt: platte zijkanten, geen notch’

Je zou het bijna vergeten, maar ook Sony maakt nog steeds smartphones. De fabrikant werkt momenteel aan een nieuw vlaggenschip: de Xperia 1 IV. Renders van de aankomende telefoon verschenen onlangs op internet.

Dit is de Sony Xperia 1 IV

Sony maakt al jaren smartphones, maar de verkoopcijfers vallen de laatste tijd flink tegen. De fabrikant geeft echter niet op. Gelekte renders tonen Sony’s nieuwe toptoestel, de Xperia 1 IV. Het toestel lijkt op zijn voorganger, de Xperia 1 III, maar is op een aantal vlakken verfijnd. Zo zijn de metalen zijkanten niet langer mat en afgerond, maar glanzend en plat.

De voorkant van de Sony Xperia 1 IV is opvallend in een landschap van tientallen lookalike Android-smartphones. Boven en onder het scherm vinden we nog steeds een klein ‘voorhoofd’ en een ‘kleine kin’. Geen notch, geen cameragat, maar gewoon een dunne bezel voor de selfiecamera en speaker. Om het geheel symmetrisch te houden, heeft Sony de schermrand aan de onderkant ook iets dikker gemaakt.

De smartphone beschikt daarnaast nog steeds over een koptelefoonaansluiting voor bedrade koptelefoons en oortjes. De meeste mensen zijn inmiddels overgestapt op draadloze bluetooth-headsets, maar niet iedereen heeft hier extra geld voor over. De audiokwaliteit gaat overigens ook omlaag zonder kabel. De Xperia 1 IV lijkt dan ook mede gericht op de audiofielen onder ons.

Op de achterkant vinden we opnieuw drie camera’s, zoals dat bij de Xperia 1 III het geval was. Waarschijnlijk zijn dit een hoofdcamera, groothoeklens en een variabele telelens. Het ontwerp van de nieuwe cameramodule ziet er ongeveer hetzelfde uit. We verwachten dan ook niet al te veel verschillen, hoewel de camerakwaliteit er ongetwijfeld op vooruit gaat.

4K-scherm voor pixelliefhebbers

Sony houdt van pixels. De Xperia 1 II en Xperia 1 III hadden al 4K-schermen. In combinatie met een 120Hz-ververssnelheid en de lange beeldverhouding is het oled-scherm van de Xperia 1 III al erg indrukwekkend. We weten helaas nog niet veel over de specificaties van de Xperia 1 IV, maar we gaan er vanuit dat het toestel een soortgelijk 4K-120Hz-oledscherm krijgt als zijn voorganger.

Wij vinden echter niet dat de 4K-resolutie echt veel toevoegt op een scherm van 6,5-inch groot. De Samsung Galaxy S22 heeft een scherm van ‘slechts’ 1080p – en dat scherm is wat ons betreft al dik in orde. 4K is uiteraard scherper, maar een hogere resolutie zorgt ook voor een mindere accuduur. De smartphone moet met een 4K-scherm veel meer pixels aansturen – en dat kost energie. Wel wordt deze hoge resolutie alleen gebruikt bij bepaalde apps in bepaalde menu’s.

Nu de eerste Sony Xperia 1 IV renders zijn gelekt, verwachten we binnenkort meer informatie over het toestel.

