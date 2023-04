Sony onthult Xperia I V op 11 mei: dit kun je verwachten

Sony presenteert op 11 mei waarschijnlijk zijn nieuwste vlaggenschip. Een videoteaser lijkt te verwijzen naar de nieuwe Xperia 1.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony Xperia I V-aankondiging op 11 mei

Op donderdag 11 mei wordt een nieuwe Sony-smartphone gepresenteerd. Het bedrijf laat via een korte YouTube-video (zie hieronder) weten dat het op die dag tijd is voor de ‘next one’. Dat verwijst weer naar de Xperia 1 V, die al eerder is gelekt. Deze smartphone volgt de Xperia 1 IV van vorig jaar op.

Ook is het zo dat de Xperia 1 V op precies dezelfde dag als de 1 IV vorig jaar wordt onthuld. We gaan er dus stiekem van uit dat het nieuwe vlaggenschip van Sony niet lang meer op zich laat wachten. De presentatie is te volgen op YouTube en begint om 06.00 uur Nederlandse tijd.

Sony heeft dit jaar nog geen smartphones uitgebracht. De meest recente telefoon van het bedrijf is de Xperia 5 IV, die vorig jaar in september werd gepresenteerd. De afgelopen maanden is er al wel het een en ander gelekt over de nieuwe Xperia 1.

Wat we weten over de Xperia 1 V

Zo zijn er renders verschenen die het design van de smartphone tonen. De Xperia 1 V ziet er ongeveer hetzelfde uit als zijn voorganger, met opnieuw een 6,5 inch-scherm met een hoge 4K-resolutie. Boven en onder het display zit een dunne rand, waardoor het niet wordt onderbroken door een cameragat.

De Xperia 1 V krijgt verder meerdere camera’s achterop, waarbij de hoofdcamera foto’s in 12 megapixel zou schieten en er ook een verbeterde 48 megapixel-groothoeklens aanwezig is. De Sony-telefoon beschikt verder over een fysieke sluiterknop (om foto’s mee af te drukken), koptelefoonaansluiting en vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Tot slot zou Sony een Snapdragon 8 Gen 2-processor in het toestel stoppen. Dit is de snelste mobiele chip van dit moment. Over de release en prijs is helaas nog niets bekend; daar komen we op 11 mei meer over te weten. De Xperia 1 IV werd vorig jaar uitgebracht met een adviesprijs van 1399 euro. Meer over deze telefoon lees je in de Sony Xperia 1 IV review.

Wil je op de hoogte blijven van de Sony Xperia 1 V-presentatie? Wij doen op 11 mei verslag van de aankondiging. Download de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Het laatste nieuws over Sony: