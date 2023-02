‘Zien: eerste afbeelding van de Sony Xperia 1 V’

Online is een afbeelding verschenen van wat de Sony Xperia 1 V zou zijn. Hierdoor krijgen we een eerste blik op het nieuwe vlaggenschip.

‘Sony Xperia 1 V-afbeelding gelekt’

Sony is geen grote speler op de smartphonemarkt, maar brengt jaarlijks wel een aantal Android-toestellen uit. Dit jaar wordt de Xperia 1 V verwacht, de opvolger van de Xperia 1 IV. Over de smartphone is nog erg weinig bekend, maar nu is een foto opgedoken op het Chinese social mediaplatform Weibo.

De afbeelding toont de achterkant van de Xperia 1 V. Hoewel er niet bijzonder veel te zien is, valt wel op dat het toestel ‘maar’ drie camera’s achterop heeft. Het lijkt erop dat Sony de ‘Time of Flight’-sensor van de Xperia 1 IV weglaat. Deze lens werd bij dat toestel gebruikt om diepte-informatie te verzamelen voor foto’s.

Verder zien we de logo’s van Sony en camerafabrikant Zeiss, en een smal camera-eiland. De onderste camera is een periscopische zoomlens, waarmee de telefoon ver kan inzoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat. Daarnaast verwachten we dat de Xperia 1 V is uitgerust met een hoofdcamera en groothoeklens voor wijdere plaatjes.

We weten niet over welke specificaties de nieuwe Sony-telefoon beschikt en wanneer ‘ie wordt aangekondigd. De Xperia 1 IV werd vorig jaar in mei onthuld met een stevige adviesprijs van 1299 euro. Mogelijk toont Sony het nieuwe vlaggenschip op het Mobile World Congress, de technologiebeurs die op 27 februari van start gaat in Barcelona. Dit is echter niet bevestigd.

Opvolger van de Xperia 1 IV

Sinds juni vorig jaar is de Sony Xperia 1 IV in Nederland verkrijgbaar. Het toestel wist in onze review nauwelijks te overtuigen. Android Planet-redacteur Mike schrijft bijvoorbeeld dat de smartphone veel te warm wordt, niet lang genoeg updates krijgt en beschikt over een matige batterijduur. Het hele verhaal lees je in de Sony Xperia 1 IV review, waarvan je hieronder de conclusie ziet.

Veel van onze kritiek op de Sony Xperia 1 IV hangt samen met zijn hoge prijs. De camera’s bieden innovatie en veel mogelijkheden, maar doen kwalitatief onder voor de concurrentie. Het updatebeleid is hooguit redelijk te noemen en hetzelfde geldt voor de accuduur. Ook aan het betere scherm zie je niet af dat het hier gaat om een toestel van 1399 euro.

Wat deze Sony echt de das omdoet is de oververhitting. Wat heb je aan een razendsnelle chip als die zijn werk zelfs bij gemiddelde belasting niet goed meer kan uitvoeren? We kunnen de Xperia 1 IV daardoor moeilijk aanraden, tenzij je heel erg bent gesteld op het langgerekte scherm of de inmiddels zeldzame koptelefoonaansluiting.

