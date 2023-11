Sony begint met uitrol Android 14 voor Xperia I V

Sony is begonnen met de uitrol van Android 14 voor de Xperia 1 V. Gek genoeg heeft het bedrijf het alleen over de nieuwe camerafuncties van het toestel.

Android 14 voor Sony Xperia 1 V

De Sony Xperia 1 V ontvangt een update naar Android 14. In een kort bericht op de Sony-website is te lezen dat het bedrijf is begonnen met de uitrol van de upgrade. Sony brengt de update geleidelijk in Europa uit, waardoor het even kan duren voordat iedere gebruiker met de nieuwe functies aan de slag kan.

Over nieuwe features gesproken: Sony heeft het in het blogbericht alleen over nieuwe camerafuncties die met Android 14 worden toegevoegd. Zo brengt de update een verbeterde bokeh-modus met zich mee, waardoor de telefoon mooiere portretfoto’s maakt. Ook de Video Creator-app, die met de Xperia 5 V werd geïntroduceerd, is nieuw. Met de applicatie kun je video’s bewerken en er een vlot filmpje van maken.

Ook de verbeteringen van Android 14 zijn uiteraard aanwezig. De nieuwste versie geeft je vooral meer opties om Android te personaliseren, maar richt zich ook op privacy en veiligheid. Ook voegt Android 14 toegankelijksfuncties toe, om bijvoorbeeld delen van het scherm makkelijker te vergroten.

Sony Xperia 1 V review

Sony is behoorlijk snel met de Android 14-update voor de Xperia 1 V. De nieuwste Android-versie is op het moment van schrijven alleen beschikbaar voor Google Pixel-toestellen en een handjevol Samsung-smartphones. De komende maanden worden veel meer telefoons bijgewerkt. We houden dit bij in het Android 14 update-overzicht.

De Xperia 1 V is het huidige vlaggenschip van Sony en sinds juni in Nederland verkrijgbaar. De smartphone valt met name op door de torenhoge adviesprijs van 1399 euro. Of het toestel dit bedrag waard is, lees je in de Sony Xperia 1 V review.

De Sony Xperia 1 V is een betere smartphone dan zijn voorganger. Hij houdt het hoofd een stuk koeler en levert daardoor de prestaties die je van een high-end toestel mag verwachten. Ook het verfijnde ontwerp valt bij ons in de smaak, net als de langere accuduur.

Er blijft echter genoeg te wensen over. Voor 1399 euro wil je je niet ergeren aan een belabberde vingerafdrukscanner. Ook is het updatebeleid gezien die forse adviesprijs echt onder de maat. En de telelens, hoe indrukwekkend hij op papier ook klinkt, schiet gewoon erg matige foto’s.

We kunnen de Xperia 1 V eigenlijk alleen aanraden voor creatievelingen. De hoofdcamera is goed en biedt in combinatie met de uitgebreide app veel mogelijkheden. Het langwerpige scherm laat zich bovendien inzetten als monitor voor andere camera’s, al hebben wij voor dagelijks gebruik liever een wat breder display.

