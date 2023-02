Sony Xperia 1 V renders laten vertrouwd design zien

De eerste renders van de Sony Xperia 1 V zijn online verschenen. De nieuwe high-end smartphone lijkt vermoedelijk sterk op zijn voorganger, met slechts enkele kleine aanpassingen. Ook de belangrijkste specificaties liggen op straat.

‘Renders tonen Sony Xperia 1 V’

Sony is een vreemde vogel in smartphoneland. Waar andere merken alles doen om de randen van hun telefoons zo dun mogelijk te maken, houdt het Japanse bedrijf al jaren vast aan stevige ‘bezels’ onder en boven het scherm. Dat ziet er ouderwets uit, maar heeft ook voordelen. Zo hoeft de selfiecamera niet in een gaatje gestopt te worden. Je geniet dus van een ononderbroken display.

Dat geldt waarschijnlijk ook weer voor het toptoestel van 2023. De website Green Smartphones publiceerde renders van de Sony Xperia 1 V. Die zijn gemaakt door de betrouwbare lekker OnLeaks en geven waarschijnlijk een prima beeld van het toestel.

In vergelijking met zijn voorganger, de Sony Xperia 1 IV, zien we nauwelijks verschillen. Het 6,5 inch-oled-scherm krijgt wederom een hoge 4K-resolutie en zoals gezegd vrij dikke randen. De flitser op de achterzijde zit dit keer ín het camera-eiland in plaats van daarboven. Sony laat de Time of Flight-sensor, bedoeld om diepte-informatie te verzamelen, vermoedelijk weg. Daar zijn we niet rouwig om, want die voegt in de praktijk weinig toe.

De vingerafdrukscanner zit in de aan-uitknop en dus niet onder het scherm, zoals bij de meeste concurrenten. Erg fijn is dat Sony nog altijd een koptelefoonaansluiting aanbiedt. Dat is inmiddels zeldzaam in het hogere segment.

High-end specificaties

Green Smartphones deelt ook de belangrijkste specificaties. Het toestel draait hoogstwaarschijnlijk op een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dat is de snelste processor van dit moment. We kennen hem onder andere van de OnePlus 11 en de Samsung Galaxy S23. Sony zou daar maar liefst 16GB RAM bij stoppen. De batterij heeft vermoedelijk een capaciteit van 5000 mAh.

De hoofdcamera krijgt een resolutie van 12 megapixel, net als de telelens en selfiecamera. Sony zou de groothoeklens wel een upgrade geven naar 48 megapixel. De renders van de Sony Xperia 1 V laten ook weer een speciale sluiterknop zien waarmee je foto’s kunt maken.

Lost Sony problemen van Xperia 1 IV op?

Sony onthult de Xperia 1 V mogelijk tijdens het Mobile World Congress, de technologiebeurs die op 27 februari van start gaat in Barcelona. Dat betekent niet dat je hem snel daarna kunt aanschaffen. Vermoedelijk ligt de smartphone pas rond de zomer in de schappen.

Wij zijn vooral benieuwd of Sony het grote probleem van zijn voorganger op weet te lossen. Zoals je in onze review van de Sony Xperia 1 IV kunt lezen, werd dat toestel erg warm. Daardoor moest de processor de snelheid beperken en vielen de prestaties tegen. Dat was erg vervelend, zeker gezien de hoge adviesprijs van 1399 euro.

