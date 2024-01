Sony Xperia 1 VI gelekt: dit is wat we nu weten

In september vorig jaar verschenen er geruchten dat Sony enkele weken na de Samsung Galaxy S24-lancering zelf een nieuwe smartphone zou onthullen. Dankzij gelekte informatie krijgen we nu al informatie over de nieuwe smartphone: de Sony Xperia 1 VI.

Sony Xperia 1 VI-camera’s gelekt

Er zijn een aantal specificaties die we dankzij dit Sony Xperia 1 VI-lek te weten zijn gekomen. Daarbij gaat het vooral over de camera’s die op de smartphone zitten. Twitter/X-gebruiker INSIDERSONY deelde op het platform marketingafbeeldingen van de smartphone.

Volgens de afbeeldingen heeft de Sony Xperia 1 VI drie camera’s op de achterkant. Alle drie beschikken ze over een resolutie van 48 megapixel. Net zoals bij de Sony Xperia 1 V is ook nu de techniek van Exmor-T-beeldsensoren weer aanwezig, alhoewel dit ditmaal op alle camera’s van toepassing is. Dit is een tweelaags transistor pixel-systeem dat ervoor zorgt dat je bij weinig licht alsnog scherpe foto’s kan schieten.

Het lek gaat ook nog dieper op de lenzen in. Een van de drie beeldsensoren is 1 tot 1,4 inch met een 1,12 μm pixelgrootte. Bij deze camera is de lensopening f/1.4. Verder bevat deze een tweemaal optische zoom en een full pixel-autofocus.

De groothoeklens is 1 tot 2,7 inch met een 0,6 μm pixelgrootte. Deze bevat Sony’s eigen 2 bij 2 On Chip-lenstechnologie die betere sensitiviteit, resolutie, dynamische reikwijdte en snelheid biedt.

De derde Exmor T-beeldsensor is dezelfde als die voor de groothoeklens wordt gebruikt, maar is in plaats daarvan een telelens met een driemaal optische zoom en een zesmaal zoom die ingesneden is.

Aankondiging op Mobile World Congress

Als we de geruchten mogen geloven, wordt de Sony Xperia 1 VI op 26 februari tijdens het Mobile World Congress 2024 onthuld. De poster die bij het lek zat hint hier in ieder geval op. De beurs, die ieder jaar in Barcelona plaatsvindt, is vaak het toneel voor bekendmakingen van nieuwe smartphones.

Volgens andere geruchten is de Xperia 1 VI mogelijk de laatste smartphone in de serie. Sony schrapt mogelijk per 2025 de Xperia-merknaam en gaat voor het uitbrengen van smartphones door onder iets anders. Hier is echter verder nog weinig over bekend.

