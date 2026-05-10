Officieel: Sony lanceert peperdure Xperia 1 VIII op 13 mei

De lancering van Sony’s nieuwe vlaggenschip, de Xperia 1 VIII, vindt plaats op 13 mei. Dat blijkt uit een bericht dat de Japanse fabrikant heeft verstuurd. Het toestel krijgt een nieuw ontwerp en een stevig prijskaartje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lancering Sony Xperia 1 VIII op 13 mei

Sony is zeker niet het populairste smartphonemerk, maar brengt wel gewoon ieder jaar een nieuw toptoestel uit. Zo ook in 2026. De lancering van de Sony Xperia 1 VIII vindt plaats op 13 mei. Dat laat het bedrijf zelf weten op sociale media. Ook het nieuwe ontwerp van de camera’s lijkt bevestigd te worden door de uitnodiging. Daarop zijn drie lenzen te zien die niet meer onder elkaar zitten, zoals op de Xperia 1 VII en zijn voorgangers. In plaats daarvan komt er een vierkant eiland met drie camera’s.

Renders van de Sony Xperia 1 VIII

De nieuwe Xperia krijgt wederom een 6,5 inch inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. In tegenstelling tot vrijwel iedere andere smartphone zitten er flinke bezels boven en onder het display. Daardoor is er geen gaatje nodig voor de selfiecamera.

De smartphone draait op een snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en Sony zou een batterijduur van twee dagen beloven. Of de accu ook fysiek groter wordt dan bij zijn voorganger is nog onduidelijk.

De laatste paar Xperia 1-telefoons hadden een telelens met variabele optische zoom. Om dat voor elkaar te krijgen moest Sony de sensor echter heel klein houden. Bij de VIII zou het bedrijf kiezen voor een grotere 48 megapixel-sensor waarmee je 3x inzoomt. Je bent dus minder flexibel, maar krijgt wel mooiere foto’s. Ook de hoofdcamera en groothoeklens hebben een resolutie van 48 megapixel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoge prijs

De toptoestellen van Sony zijn altijd flink aan de prijs. De Xperia 1 VII koop je momenteel voor € 1.369,- en had een adviesprijs van 1499 euro. Volgens geruchten wordt de Xperia 1 VIII nóg duurder. Mogelijk kost het toestel in Nederland straks boven de 1800 euro. Dat is nog meer dan de Oppo Find X9 Ultra, die je voor 1699 euro in huis haalt.

Door ons toe te voegen als voorkeursbron zie je Android Planet vaker opduiken in Google. Dat kan heel eenvoudig via de knop hieronder.