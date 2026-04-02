‘Zien: Sony’s volgende smartphone krijgt een totáál ander uiterlijk’

Sony lijkt het met zijn volgende vlaggenschip over een totaal andere boeg te gooien. Gelekte renders van de Sony Xperia 1 VIII laten een smartphone zien die in niets lijkt op zijn voorgangers.

Jarenlang kon je het design van Sony’s toptelefoons van te voren prima voorspellen. Drie camera’s op de achterkant die netjes onder elkaar zitten. Dikke randen boven en onder het scherm, waar ook de selfiecamera in werd ondergebracht. Het was altijd de enige smartphone van een grote fabrikant zónder gaatje in het display.

Daar komt bij het volgende model mogelijk verandering in. Lekker Super_Freak_ publiceerde onderstaande renders van de Sony Xperia 1 VIII op het Chinese platform Weibo. Die laten een heel ander ontwerp zien. De drie camera’s zitten nu in een vierkant eiland. Wie goed kijkt, ziet bovendien dat het scherm helemaal doorloopt tot de rand. De frontcamera zit nu wél in zo’n klein gaatje, net als bij elke andere smartphone.

We nemen deze beelden wel met een korreltje zout. Verschillende mensen vragen zich af wat die kleine gaatjes rond de lenzen precies moeten voorstellen. Vaak is er één microfoon te vinden op een smartphone, maar zoveel zou bijzonder zijn. Al kan het natuurlijk dat Sony wil inzetten op beter geluid voor je video’s.

Hoe dan ook lijkt er in ieder geval een kern van waarheid in deze renders van de Sony Xperia 1 VIII te zitten. Na jaren van recycling is er een nieuw ontwerp op komst. Dat was nodig, want de Xperia 1 VII bleek een behoorlijke flop.

Betere zoomlens met grotere sensor

Eén van de redenen voor het nieuwe camera-eiland lijkt trouwens de telelens te zijn. Die zou een veel grotere sensor krijgen dan voorheen. Sony gebruikt al jaren een telelens met echte optische zoom. Door de kleine sensor was het nut daarvan echter beperkt. Beelden waren simpelweg niet zo scherp.

Verdere specificaties ontbreken vooralsnog. We gaan er wel vanuit dat Sony voor de Snapdragon 8 Elite Gen 5 kiest. Dat is de snelste chip van dit moment. Waarschijnlijk lanceert Sony de Xperia 1 VIII ergens de komende maanden.

