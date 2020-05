Sony is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Xperia 10 en Xperia 10 Plus. De update wordt geleidelijk voor iedere gebruiker beschikbaar.

Sony Xperia 10 krijgt Android 10-update

De Android 10-update voor de Xperia 10 en Xperia 10 Plus verschijnt later dan verwacht, want Sony beloofde de update ‘begin 2020’ uit te brengen. Vanaf nu kunnen de eerste gebruikers met alle nieuwe features van Android 10 aan de slag. Zo is er een donkere modus en krijg je nieuwe privacy-opties tot je beschikking.

Website XperiaBlog meldt dat de update voor de eerste gebruikers beschikbaar is. Het is echter onduidelijk wanneer de nieuwste versie ook in Nederland en België verschijnt. Naast alle nieuwe features van Android 10 zit ook de beveiligingspatch van maart 2020 in de upgrade verwerkt.

Sony maakte eerder een Android 10-update beschikbaar voor de Xperia 1, Xperia XZ3 en Xperia XZ2-smartphones. Het bedrijf is doorgaans snel met het uitrollen van de nieuwste Android-versies voor zijn smartphones.

Xperia 10 II verschijnt dit jaar

De Xperia 10 en 10 Plus werden begin vorig jaar aangekondigd en onderscheiden zich voornamelijk door het design en scherm. De telefoons hebben een display met een beeldverhouding van 21 bij 9, waardoor het langgerekter is. Dit heeft als voordeel dat je films op volledig formaat op de Sony-telefoons kunt kijken en bovendien makkelijker multitaskt.

Sony kondigde eerder dit jaar een opvolger aan, de Xperia 10 II. De smartphone heeft ongeveer hetzelfde design, maar ook een fraai oled-scherm, stof- en waterdichte behuizing en krachtigere hardware. Ook is de accu met 3600 mAh een stuk groter dan bij de Xperia 10 (2800 mAh). De Xperia 10 II draait standaard op Android 10, verschijnt later dit jaar in Nederland en kost 369 euro.

